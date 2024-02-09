GT: эксперты позитивно оценивают новые проекты компании «Новатэк» на китайском рынке
Согласно последним сообщениям в СМИ, крупнейший российский производитель сжиженного природного газа «Новатэк» намеревается расширять бизнес в Китае и формирует для этого специальную новую команду для изучения местного рынка. По словам экспертов, такой шаг способствует развитию более тесного энергетического сотрудничества, которое поможет обеспечить поставки энергоносителей и стабилизировать цены для Китая, а также расширить рынки для России, пишет Global Times.
Это говорит об укреплении двусторонних торговых связей между Китаем и Россией в сфере энергетики, базирующихся на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды, отмечается в статье. Кроме того, расширение торговли также поможет Пекину снизить риски чрезмерной зависимости от какого-либо отдельного рынка — особенно от США, крупнейшего в мире экспортёра сжиженного природного газа (СПГ), подчёркивают эксперты.
Как сообщалось ранее, компания «Новатэк», крупнейший производитель СПГ в России, в последние месяцы занимается формированием в Пекине специальной команды специалистов по развитию бизнеса и маркетингу. Эта информация привлекла большое внимание представителей китайской промышленности и экспертов, которые расценивают это как важный шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли энергоносителями, говорится в статье.
«Это соответствует ожиданиям, поскольку нормальная торговля энергоносителями между Китаем и Россией расширяется, несмотря на западные санкции», — подчеркнул в интервью Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра экономических исследований в сфере энергетики при Университете Сямэнь.
Китай традиционно всегда был важным рынком для российских поставщиков природного газа, отмечается в статье. В 2023 году российский экспорт природного газа в Китай увеличился на 61,7% в годовом исчислении, достигнув $6,4 млрд, благодаря чему он занял место второго по величине импортёра после Туркменистана.
Кроме того, согласно данным российского энергетического гиганта «Газпром», в 2023 году поставки природного газа в Китай по трубопроводам в рамках проекта «Сила Сибири» достигли 22,7 млрд кубометров. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в 2022 году, сообщается в статье.
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году торговля природным газом между Россией и Китаем продолжит расширяться, что обусловлено ожидаемым спросом на стабильные поставки энергоносителей. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём последнем отчёте о рынке газа также прогнозирует, что общий мировой спрос на газ увеличится в 2024 году из-за более низких зимних температур и снижения цен.
По мнению аналитиков, ещё одним стимулом для расширения торговли между Китаем и Россией служит необходимость сбалансировать риски сильной зависимости от таких стран, как США. «Китайско-российская торговля энергоносителями демонстрирует положительную тенденцию, и сотрудничество в этом секторе будет только укрепляться по соображениям энергетической безопасности», — заявил в интервью Global Times Ма Иньчуань, глава Китайской ассоциации производителей промышленных газов.
Он также отметил, что на протяжении последних двух лет Китай сокращал импорт американского гелия — невозобновляемого природного ресурса, который чаще всего добывается из месторождений природного газа, используя российские ресурсы в качестве замены. В целом китайско-российское сотрудничество в сфере энергетики за последние годы стало центральным элементом двусторонних торгово-экономических связей, подчёркивается в статье.
В декабре 2023 года вице-премьер Китая Дин Сюэсян также заявил о расширении энергетического сотрудничества с Россией, напоминает Global Times. Выступая на 20-м заседании Китайско-российского комитета по энергетическому сотрудничеству, Дин также призвал обе стороны консолидировать торговлю, способствовать созданию и стабильной эксплуатации масштабных нефтегазовых проектов, а также реализовывать новые проекты в сфере атомной энергетики.