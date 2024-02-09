GT: эксперты позитивно оценивают новые проекты компании «Новатэк» на китайском рынке

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что крупнейший российский производитель сжиженного природного газа компания «Новатэк» планирует расширять своё присутствие на китайском рынке, получили позитивную оценку со стороны экспертов. По их мнению, такой шаг способствует укреплению двусторонних торговых связей и углублению взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики, сообщает Global Times.

Согласно последним сообщениям в СМИ, крупнейший российский производитель сжиженного природного газа «Новатэк» намеревается расширять бизнес в Китае и формирует для этого специальную новую команду для изучения местного рынка. По словам экспертов, такой шаг способствует развитию более тесного энергетического сотрудничества, которое поможет обеспечить поставки энергоносителей и стабилизировать цены для Китая, а также расширить рынки для России, пишет Global Times.



Это говорит об укреплении двусторонних торговых связей между Китаем и Россией в сфере энергетики, базирующихся на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды, отмечается в статье. Кроме того, расширение торговли также поможет Пекину снизить риски чрезмерной зависимости от какого-либо отдельного рынка — особенно от США, крупнейшего в мире экспортёра сжиженного природного газа (СПГ), подчёркивают эксперты.



Как сообщалось ранее, компания «Новатэк», крупнейший производитель СПГ в России, в последние месяцы занимается формированием в Пекине специальной команды специалистов по развитию бизнеса и маркетингу. Эта информация привлекла большое внимание представителей китайской промышленности и экспертов, которые расценивают это как важный шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли энергоносителями, говорится в статье.



«Это соответствует ожиданиям, поскольку нормальная торговля энергоносителями между Китаем и Россией расширяется, несмотря на западные санкции», — подчеркнул в интервью Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра экономических исследований в сфере энергетики при Университете Сямэнь.



Китай традиционно всегда был важным рынком для российских поставщиков природного газа, отмечается в статье. В 2023 году российский экспорт природного газа в Китай увеличился на 61,7% в годовом исчислении, достигнув $6,4 млрд, благодаря чему он занял место второго по величине импортёра после Туркменистана.



Кроме того, согласно данным российского энергетического гиганта «Газпром», в 2023 году поставки природного газа в Китай по трубопроводам в рамках проекта «Сила Сибири» достигли 22,7 млрд кубометров. Это примерно в 1,5 раза больше, чем было в 2022 году, сообщается в статье.



Эксперты прогнозируют, что в 2024 году торговля природным газом между Россией и Китаем продолжит расширяться, что обусловлено ожидаемым спросом на стабильные поставки энергоносителей. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём последнем отчёте о рынке газа также прогнозирует, что общий мировой спрос на газ увеличится в 2024 году из-за более низких зимних температур и снижения цен.



По мнению аналитиков, ещё одним стимулом для расширения торговли между Китаем и Россией служит необходимость сбалансировать риски сильной зависимости от таких стран, как США. «Китайско-российская торговля энергоносителями демонстрирует положительную тенденцию, и сотрудничество в этом секторе будет только укрепляться по соображениям энергетической безопасности», — заявил в интервью Global Times Ма Иньчуань, глава Китайской ассоциации производителей промышленных газов.



Он также отметил, что на протяжении последних двух лет Китай сокращал импорт американского гелия — невозобновляемого природного ресурса, который чаще всего добывается из месторождений природного газа, используя российские ресурсы в качестве замены. В целом китайско-российское сотрудничество в сфере энергетики за последние годы стало центральным элементом двусторонних торгово-экономических связей, подчёркивается в статье.



В декабре 2023 года вице-премьер Китая Дин Сюэсян также заявил о расширении энергетического сотрудничества с Россией, напоминает Global Times. Выступая на 20-м заседании Китайско-российского комитета по энергетическому сотрудничеству, Дин также призвал обе стороны консолидировать торговлю, способствовать созданию и стабильной эксплуатации масштабных нефтегазовых проектов, а также реализовывать новые проекты в сфере атомной энергетики.