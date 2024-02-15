Спикер Джонсон: решение Байдена по СПГ вынуждает Европу обогащать Россию

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал энергетическую политику администрации Байдена. По его словам, приостановка выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа, которую инициировал американский президент, вредит Вашингтону и играет на руку Москве.
МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей конгресса США: По энергетике. Это не единственная проблема, из-за которой администрацию Байдена критикуют. Американцы выразили разочарование его нападками на энергетическую независимость.
Мы здесь постоянно говорим, что энергетическая безопасность — это национальная безопасность. Эти две вещи напрямую связаны. Это также источник жизненной силы экономики США во многих отношениях.
Но президент приостановил получение разрешений на экспорт сжиженного природного газа. Почему? Зачем ему это делать? Это совершенно контрпродуктивно для нашей страны и опасно.
Мой родной штат Луизиана является крупнейшим производителем СПГ в Америке. Мы стараемся экспортировать его по всему миру. Но он (Байден. — ИноТВ) тормозит работу экспортных терминалов СПГ, таких как Calcasieu Pass 2.
Это не что иное, как политическая уловка, призванная умиротворить радикальных климатических активистов. И ценой огромной! Создателям рабочих мест и производителям энергии придётся приостановить свои проекты.
Тысячи рабочих мест в США окажутся под угрозой, а нашим партнёрам в Европе, которым обещали альтернативу российской энергии, теперь придётся закупать топливо из Москвы. Они будут набивать карманы Путина.
Если мы не будем отправлять американский СПГ нашим друзьям и союзникам в этой части мира, им придётся ехать за ним в Москву.
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