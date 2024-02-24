«Русское чудо» — Capital об устойчивости экономики России перед западными санкциями

Экономика России никогда не казалась настолько устойчивой, как после введения санкций, пишет Capital. Объясняется это десятилетней подготовкой к их последствиям, курсом на реиндустриализацию, а также укреплением партнёрства с Китаем, Индией и Турцией.

Введённые после начала СВО санкции существенно не повлияли на уклад жизни россиян, пишет Capital. Они не смогли подорвать экономику страны, которая пользуется обходными путями и ещё никогда не казалась настолько устойчивой. В 2023 году она даже обогнала Евросоюз по темпам роста: 3,5% против 1%. Реальные зарплаты выросли на 8% благодаря низкой безработице (2,9%).

Такое «русское чудо» объясняется тем, что Россия готовилась к худшему на протяжении почти 10 лет: первые санкции после присоединения Крыма дали понять, к каким последствиям приведёт разрыв с Западом. Так, Центробанк сразу же начал разработку альтернативной системы взамен SWIFT и Visa, создав систему СПФС и карту «Мир». Благодаря им отключение страны от SWIFT, Visa и Mastercard в 2022 году оказалось безболезненным.

Президент страны Владимир Путин также не сидел без дела: после своего избрания он начал политику реиндустриализации в России, чтобы не зависеть только от газа и нефти. Возрождение сельского хозяйства прошло успешно: если в 2005 году половина потребляемого мяса приходилась на импорт, то в 2020 году этот показатель снизился до 6%. До 2000 годов страна закупала пшеницу, однако потом побила рекорды по производству и даже стала крупнейшим мировым экспортёром зерна в 2023 году. Эмбарго на европейские продукты питания, введённое в ответ на санкции 2014 года, только укрепило стремление к продовольственной автономии.

Санкции на экспорт в Россию продемонстрировали свою неэффективность: множество стран их обходит и доставляет запрещённые товары запутанными маршрутами. Уход западных брендов с российского рынка ничего не изменил: их заводы и сети магазинов по-прежнему работают под другим названием, а вместо европейских машин предлагают китайские.

Кроме того, Россия стала крупнейшим поставщиком углеводородов в Китай и Индию, которая с начала конфликта закупает нефть по скидке, а после очищения экспортирует её в Европу. Турция также отказалась подчиняться санкциям против своего союзника и стала главным путём для их обхода, что позволяет России импортировать запрещённые товары и экспортировать газ и нефть в Европу.

Санкции в итоге окончательно уничтожат зависимость России от европейских поставок, считает Capital. Во второй половине 2022 года параллельный импорт составил 15% от всего импорта, однако к середине 2023 года он сократился до менее чем 5%. Другими словами, Россия спокойно обходится без западных товаров. «Думаю, через три или четыре года западные санкции перестанут оказывать хоть какой-то эффект», — предполагает научный сотрудник Исследовательского центра в области международной экономики Карл Греку.