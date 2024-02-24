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«Русское чудо» — Capital об устойчивости экономики России перед западными санкциями

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Экономика России никогда не казалась настолько устойчивой, как после введения санкций, пишет Capital. Объясняется это десятилетней подготовкой к их последствиям, курсом на реиндустриализацию, а также укреплением партнёрства с Китаем, Индией и Турцией.
«Русское чудо» — Capital об устойчивости экономики России перед западными санкциями
AP

Введённые после начала СВО санкции существенно не повлияли на уклад жизни россиян, пишет Capital. Они не смогли подорвать экономику страны, которая пользуется обходными путями и ещё никогда не казалась настолько устойчивой. В 2023 году она даже обогнала Евросоюз по темпам роста: 3,5% против 1%. Реальные зарплаты выросли на 8% благодаря низкой безработице (2,9%).

Такое «русское чудо» объясняется тем, что Россия готовилась к худшему на протяжении почти 10 лет: первые санкции после присоединения Крыма дали понять, к каким последствиям приведёт разрыв с Западом. Так, Центробанк сразу же начал разработку альтернативной системы взамен SWIFT и Visa, создав систему СПФС и карту «Мир». Благодаря им отключение страны от SWIFT, Visa и Mastercard в 2022 году оказалось безболезненным.
 
Президент страны Владимир Путин также не сидел без дела: после своего избрания он начал политику реиндустриализации в России, чтобы не зависеть только от газа и нефти. Возрождение сельского хозяйства прошло успешно: если в 2005 году половина потребляемого мяса приходилась на импорт, то в 2020 году этот показатель снизился до 6%. До 2000 годов страна закупала пшеницу, однако потом побила рекорды по производству и даже стала крупнейшим мировым экспортёром зерна в 2023 году. Эмбарго на европейские продукты питания, введённое в ответ на санкции 2014 года, только укрепило стремление к продовольственной автономии.
 
Санкции на экспорт в Россию продемонстрировали свою неэффективность: множество стран их обходит и доставляет запрещённые товары запутанными маршрутами. Уход западных брендов с российского рынка ничего не изменил: их заводы и сети магазинов по-прежнему работают под другим названием, а вместо европейских машин предлагают китайские.
 
Кроме того, Россия стала крупнейшим поставщиком углеводородов в Китай и Индию, которая с начала конфликта закупает нефть по скидке, а после очищения экспортирует её в Европу. Турция также отказалась подчиняться санкциям против своего союзника и стала главным путём для их обхода, что позволяет России импортировать запрещённые товары и экспортировать газ и нефть в Европу.
 
Санкции в итоге окончательно уничтожат зависимость России от европейских поставок, считает Capital. Во второй половине 2022 года параллельный импорт составил 15% от всего импорта, однако к середине 2023 года он сократился до менее чем 5%. Другими словами, Россия спокойно обходится без западных товаров. «Думаю, через три или четыре года западные санкции перестанут оказывать хоть какой-то эффект», — предполагает научный сотрудник Исследовательского центра в области международной экономики Карл Греку.
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