Издание Financial Times признало, что, несмотря на санкции, экономика России бурно развивается. По словам предпринимателя и геополитического комментатора Арно Бертрана, это «одна из самых значимых экономических историй века» и показатель перехода к многополярному миру. «Тупицы» из администрации Байдена хотели обрушить Россию, но сделали её только сильнее, отмечает американский комик Джимми Дор.

Вот что говорит (бизнесмен и комментатор. — ИноТВ) Арно Бертран: «Financial Times наконец признаёт, что санкции против России были полным провалом. Это было чрезвычайно предсказуемо, я даже написал статью о том, что так будет, в мае 2022 года». То есть в самом начале вооружённого конфликта.



«Это, вне всякого сомнения, одна из самых значимых экономических историй века, наглядно демонстрирующая убывание могущества Запада. Вопреки заявлению Бруно Лё Мэра, министра экономики Франции, о том, что Запад «обрушит российскую экономику», российский экономический рост в 2023 году превысил аналогичный показатель всех стран «Большой семёрки», почти в четыре раза превзойдя французский. По прогнозам, в 2024 году тенденция сохранится. Это экстраординарно, иначе не скажешь».



Вот диаграмма.



«В статье Financial Times приводятся слова Владимира Путина: «Российская экономика не только выдержала санкционный натиск западных стран, но теперь она больше всех их экономик, за исключением двух»*. Это также ещё одно доказательство, если оно вам требовалось, западной гордыни, того, что Запад живёт в великолепной воображаемой вселенной, думая, будто может привести к повиновению весь остальной мир. Это доказывает огромный, тектонических масштабов разрыв между тем, во что они верят, и тем, как обстоит дело в реальности. Это показывает, что, в то время как они видят себя главными в мире, мы на самом деле уже в полной мере вошли в многополярную эру».



Итак, Соединённые Штаты, гегемон, мировые империалисты, не контролируют мировую экономику настолько, насколько им кажется. И Россия выдержала их санкции и стала сильнее, чем когда-либо.



«Это, конечно же, заставляет задуматься о Китае, чья экономика в шесть раз больше российской по паритету покупательной способности и на 20 процентов больше американской. То, что произошло с Россией, явно демонстрирует, что их экономическое могущество теперь превышает западное. Это было нечто вроде перетягивания каната. Запад говорил: «Мы обрушим российскую экономику!» Китай отвечал: «А мы не хотим!» В результате российская экономика не обрушилась. Она стала расти быстрее, чем на Западе. И китайская экономика тоже. Это что-то значит.



В заключение скажу, что Запад обязан посмотреть в лицо реальности и избавиться от своего старого колонизаторского мировоззрения. Раз за разом Запад становится главной жертвой собственных заблуждений… Всё указывает на то, что остальной мир лучше приспосабливается к реальному положению дел. И когда в основе ваших действий лежит скромная оценка действительности, а не гордыня, исход благоприятнее. Вот так всё просто. Когда реальность бьёт и бьёт вас по лицу, в какой-то момент вам надо проснуться».



Итак, этот большой план Джо Байдена и неоконсерваторов — наложить санкции на Россию, развязать против неё войну, истощить её экономически, взорвать «Северный поток» и тем самым сократить её нефтегазовые доходы — всё это было ошибкой. Они были на сто процентов неправы. Они идиоты. Люди, управляющие Соединёнными Штатами — и это не Джо Байден, а те, кто его контролирует, и, конечно же, все те, кого Запад, ВПК, Уолл-стрит и нефтяные компании определили в его администрацию, — они тупицы! Их действиями руководит гордыня. Они думают, что одними бомбами и санкциями мы можем достичь экономического процветания.



Этот украинский конфликт доказывает, что всё как раз наоборот. Мы — империя в упадке. Для США всё кончено. Мы не можем даже позаботиться о собственном населении. Они даже не хотят заботиться о нашей собственной стране! В России более чистое метро, здравоохранение для всех и быстро развивающаяся экономика.



Дата выхода в эфир 03 марта 2024 года.



* Обратный перевод с английского (прим. ИноТВ).