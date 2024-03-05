Jimmy Dore Comedy Оригинал

Джимми Дор: провал западных санкций показал, что Америкой правят тупицы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Издание Financial Times признало, что, несмотря на санкции, экономика России бурно развивается. По словам предпринимателя и геополитического комментатора Арно Бертрана, это «одна из самых значимых экономических историй века» и показатель перехода к многополярному миру. «Тупицы» из администрации Байдена хотели обрушить Россию, но сделали её только сильнее, отмечает американский комик Джимми Дор.

Вот что говорит (бизнесмен и комментатор. — ИноТВ) Арно Бертран: «Financial Times наконец признаёт, что санкции против России были полным провалом. Это было чрезвычайно предсказуемо, я даже написал статью о том, что так будет, в мае 2022 года». То есть в самом начале вооружённого конфликта.

«Это, вне всякого сомнения, одна из самых значимых экономических историй века, наглядно демонстрирующая убывание могущества Запада. Вопреки заявлению Бруно Лё Мэра, министра экономики Франции, о том, что Запад «обрушит российскую экономику», российский экономический рост в 2023 году превысил аналогичный показатель всех стран «Большой семёрки», почти в четыре раза превзойдя французский. По прогнозам, в 2024 году тенденция сохранится. Это экстраординарно, иначе не скажешь».

Вот диаграмма.

«В статье Financial Times приводятся слова Владимира Путина: «Российская экономика не только выдержала санкционный натиск западных стран, но теперь она больше всех их экономик, за исключением двух»*. Это также ещё одно доказательство, если оно вам требовалось, западной гордыни, того, что Запад живёт в великолепной воображаемой вселенной, думая, будто может привести к повиновению весь остальной мир. Это доказывает огромный, тектонических масштабов разрыв между тем, во что они верят, и тем, как обстоит дело в реальности. Это показывает, что, в то время как они видят себя главными в мире, мы на самом деле уже в полной мере вошли в многополярную эру».

Итак, Соединённые Штаты, гегемон, мировые империалисты, не контролируют мировую экономику настолько, насколько им кажется. И Россия выдержала их санкции и стала сильнее, чем когда-либо.

«Это, конечно же, заставляет задуматься о Китае, чья экономика в шесть раз больше российской по паритету покупательной способности и на 20 процентов больше американской. То, что произошло с Россией, явно демонстрирует, что их экономическое могущество теперь превышает западное. Это было нечто вроде перетягивания каната. Запад говорил: «Мы обрушим российскую экономику!» Китай отвечал: «А мы не хотим!» В результате российская экономика не обрушилась. Она стала расти быстрее, чем на Западе. И китайская экономика тоже. Это что-то значит.

В заключение скажу, что Запад обязан посмотреть в лицо реальности и избавиться от своего старого колонизаторского мировоззрения. Раз за разом Запад становится главной жертвой собственных заблуждений… Всё указывает на то, что остальной мир лучше приспосабливается к реальному положению дел. И когда в основе ваших действий лежит скромная оценка действительности, а не гордыня, исход благоприятнее. Вот так всё просто. Когда реальность бьёт и бьёт вас по лицу, в какой-то момент вам надо проснуться».

Итак, этот большой план Джо Байдена и неоконсерваторов — наложить санкции на Россию, развязать против неё войну, истощить её экономически, взорвать «Северный поток» и тем самым сократить её нефтегазовые доходы — всё это было ошибкой. Они были на сто процентов неправы. Они идиоты. Люди, управляющие Соединёнными Штатами — и это не Джо Байден, а те, кто его контролирует, и, конечно же, все те, кого Запад, ВПК, Уолл-стрит и нефтяные компании определили в его администрацию, — они тупицы! Их действиями руководит гордыня. Они думают, что одними бомбами и санкциями мы можем достичь экономического процветания.

Этот украинский конфликт доказывает, что всё как раз наоборот. Мы — империя в упадке. Для США всё кончено. Мы не можем даже позаботиться о собственном населении. Они даже не хотят заботиться о нашей собственной стране! В России более чистое метро, здравоохранение для всех и быстро развивающаяся экономика.

Дата выхода в эфир 03 марта 2024 года.

* Обратный перевод с английского (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Jimmy Dore Comedy США Северная Америка
теги
Владимир Путин вооруженный конфликт Джо Байден Запад Китай Россия санкции США Украина Франция экономика экономический рост
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров