Многочисленные санкции, введённые против России, коренным образом не повлияли на действия Москвы. Как пишет автор The American Conservative, все эти ограничения имеют чисто символическое значение, и их главная цель — продемонстрировать обеспокоенность международного сообщества по поводу политики подсанкционной страны.

Хотя после атак поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке старший советник Белого дома заявил, что «чрезвычайные санкции» задушили иранский энергетический сектор, страна всё равно экспортирует нефть на миллиарды долларов. Как пишет The American Conservative, обход ограничений происходит благодаря танкерам, застрахованным американской компанией, которая вводит фальшивые данные об их местоположении. Такие же обходные манёвры были и при попытке ограничить российский экспорт нефти после начала спецоперации на Украине.

Однако, продолжает автор материала, односторонние санкции обычно остаются символическими, предназначенными для того, чтобы выразить неудовольствие стране, против которой они применяются. Попытка заставить другие страны согласиться с санкциями и сформировать санкционирующий картель — как обычно пытаются делать США — редко полностью лишает страну-объект возможностей импорта или экспорта. Многосторонние санкции требуют больше времени для координации и реализации, чем односторонние, и могут какое-то время действовать, но затем большинство из подсанкционных стран со временем научаются уклоняться от них. В результате санкции, которые уже были введены против России, а также те, которые в будущем могут добавиться, радикально не изменили и не изменят действия Москвы.

«Санкции — это экономические наказания, используемые для достижения политических целей. Даже если ограничения являются всеобъемлющими, они причиняют на какое-то время мучительную экономическую боль странам-объектам, но часто терпят неудачу с политической точки зрения. И обычно санкциями не удается добиться серьезных изменений в политике или государственном управлении объекта», — отмечает автор статьи.

Но почему же страны — особенно США, ведущий пользователь такой тактики — всё ещё применяют их? Ответ заключается в том, что санкции имеют символическое значение. В стране, применяющей ограничения, их введение служит целям продемонстрировать обеспокоенность международного сообщества по поводу политики страны-объекта. Чаще всего санкции оказываются золотой серединой между неубедительными дипломатическими протестами и чрезмерным применением военной силы.