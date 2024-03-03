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Washington Times: несмотря на санкции, американские производители подпитывают военную машину России

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Американские производители подпитывают и поддерживают гигантскую российскую военную машину, — об этом, как сообщает The Washington Times, было заявлено в одном из комитетов сената США. В настоящий момент следователи этого комитета изучают вопрос о том, соблюдают ли американские компании антироссийские санкции.
Washington Times: несмотря на санкции, американские производители подпитывают военную машину России
AP

Расследование, проведённое комитетом сената по внутренней безопасности и делам правительства США, выявило новые доказательства того, что ключевые американские технологии оказываются в распоряжении России, пишет The Washington Times.

«Американские производители подпитывают и поддерживают растущую гигантскую российскую военную машину», — посетовал на слушании комитета сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Полученные данные рисуют, как указывается в статье, «тревожную картину предполагаемого соучастия американской промышленности» в военных усилиях Москвы, несмотря на огромное количество санкций, ведённых администрацией Байдена.

Следователи сенатского комитета теперь тщательно изучают вопрос о том, соблюдают ли американские производители действующие против России ограничительные меры.

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