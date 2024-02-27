Economist: Запад лишится господства из-за своих же санкций

02:29
Макрон: Франция не ведёт переговоры об истребителях Mirage с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже, что страна не ведёт переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage.
02:23
Премьер Чехии: инициативу по покупке снарядов Украине могут поддержать 15 стран
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран.
02:07
Концерт Гребенщикова в Дубае отменили из-за состояния здоровья музыканта
Концерт музыканта Бориса Гребенщикова*, который должен был пройти в Дубае, отменили из-за состояния здоровья артиста.
02:00
РБК: правительство с 1 марта введёт запрет на экспорт бензина на полгода
Правительство России введёт полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта.
01:54
Рютте: Нидерланды выделят более €100 млн на инициативу по снарядам для Киева
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении страной более €100 млн на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.
01:49
Нехаммер заявил о необходимости переговоров по Украине с участием БРИКС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине и привлечения к процессу стран из разных частей света, включая БРИКС.
01:43
Макрон: Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву
Западные союзники Украины намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Киеву.
01:30
Премьер Греции: вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит
Вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
01:25
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
01:12
NYT: Израиль может обменять видных палестинских заключённых на заложников в Газе
Израиль демонстрирует готовность обменять высокопоставленных палестинских заключённых на заложников в секторе Газа.
01:05
Посол Макетука: ЕС в личных контактах признаёт необходимость компромисса по Украине
Представители стран ЕС в личных контактах признают необходимость компромисса по Украине.
01:01
Дуда заявил, что страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину
Страны НАТО готовят существенные поставки боеприпасов на Украину.
00:59
Al Riyadhiah: Роналду могут дисквалифицировать на два матча за непристойный жест
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может быть наказан на два матча за непристойный жест в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».
00:56
Дуда: в НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
Страны НАТО не принимали решение относительно возможности отправить своих военных на Украину, заявил президент Польши Анджей Дуда.
00:47
Дуда: страны НАТО обсуждают передачу Киеву современных ракетных технологий
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО обсуждают передачу Украине современных ракетных технологий.
00:42
Евлоев высмеял поведение Топурии после завоевания пояса UFC
Российский боец ММА Мовсар Евлоев прокомментировал поведение чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.
00:35
«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области слышны взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.
00:33
В трёх областях на западе Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
00:29
ЧТК: Чехия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину
Чехия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину.
00:25
Бастрыкин запросил доклад после избиения пенсионерки в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об установлении обстоятельств избиения пенсионерки в Санкт-Петербурге.
00:24
Зидан: я хотел бы получить другой опыт в качестве тренера
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о дальнейшей тренерской карьере.
00:20
Посол Макетука: сегодня присоединения к БРИКС ожидают 25 стран
Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил в интервью ТАСС, что в текущий момент 25 государств ожидают присоединения к БРИКС.
00:15
Путин пообещал укреплять ударный потенциал Сил специальных операций
Россия будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения.
00:10
Постпред Эрдан: Израиль хочет передать Киеву системы предупреждения о ракетных ударах
Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.
00:09
Медведев: Симон хорошо разбирается в теннисе
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему принял решение начать сотрудничество с французом Жилем Симоном.
00:05
Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
00:01
В России предложили запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил не допускать пьяных избирателей к участию в голосовании. Копия письма на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева есть в распоряжении RT.
23:58
В МО подтвердили уничтожение шести снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью
В Минобороны России подтвердили уничтожение дежурными средствами ПВО шести снарядов реактивной системы залпового огня «Град» в воздухе над Белгородской областью.
23:55
Дзагоев — о дальнейшей карьере в ЦСКА: надеюсь, что скоро приступлю к работе
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в армейском клубе.
23:55
Украина начала переговоры с Норвегией о гарантиях безопасности
Украина и Норвегия приступили к обсуждению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это следует из публикации, размещённой на сайте Владимира Зеленского.
23:53
Long Warriors победили Libertadores Phygital и выиграли турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу
Завершился турнир Invitational Matches по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего.
23:48
QIWI не уверена, что выполнит обязательства по продаже бизнеса в срок
Группа компаний QIWI сомневается в выполнении обязательств по сделке о продаже своего бизнеса в России из-за отзыва лицензии у QIWI Банка. Об этом сообщается на сайте организации.
23:40
ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
23:34
Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошённым
Издание The Guardian написало, что Владимир Зеленский на последних совещаниях стал выглядеть опустошённым.
23:24
Выброшенного на берег в Крыму дельфина увезли в дельфинарий
Дельфина, которого выбросило на берег в Крыму, увезли в дельфинарий.
23:22
Fox News: в конгресс внесут резолюцию об отстранении Байдена от власти
Член палаты представителей США Кен Бак заявил, что в американский конгресс на рассмотрение будет внесена резолюция с призывом об отстранении от власти американского президента Джо Байдена.
23:18
Песков: посещение Путиным матча Россия — Сербия зависит от его рабочего графика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное посещение Владимиром Путиным товарищеских матчей сборной России по футболу.
23:10
Власти Украины сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Информацию об этом предоставил глава совета обороны города Александр Вилкул.
23:00
ВС России за сутки поразили три лодки и семь БПЛА ВСУ на Херсонском направлении
Военнослужащие группировки российский войск «Днепр» в течение суток уничтожили три лодки и семь беспилотников Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
23:00
Руководитель Игр Будущего: наши стримы можно посмотреть на 240 различных площадках по всей планете
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказался о трансляции церемонии открытия турнира.
22:55
Столяров: некоторые люди начинают путь киберспортсмена даже с дошкольного возраста
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров ответил на вопрос, с какого возраста стоит начинать карьеру киберспортсмена.
22:50
Москва предупреждала страны НАТО об опасности их участия в боях против ВС России
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона неоднократно предупреждала страны — члены НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против ВС России.
22:42
ВС России разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы группировки «Днепр» разнесли позиции ВСУ на правом берегу Днепра, в районе села Золотая Балка.
22:35
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка под Иркутском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.
22:33
PHOENIX победил GZ.QIUXIN в матче группового этапа по фиджитал-футболу на Играх Будущего
Завершился третий день группового этапа «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
22:24
Стоимость биткоина превысила $54 000
Стоимость биткоина превысила $54 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года.
22:23
Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC
Российский боец полусреднего веса UFC Ринат Фахретдинов высказался о своём следующем поединке.
22:20
В Херсоне вновь произошли взрывы
Во временно подконтрольном Киеву российском городе Херсоне вновь произошло несколько взрывов. Об этом заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
22:13
Силы ПВО сбили шесть воздушных целей в небе над Белгородской областью
Российская система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сбиты шесть воздушных целей.
22:07
Определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2023/24.