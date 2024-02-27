Economist: Запад лишится господства из-за своих же санкций

Мир столкнулся с беспрецедентным всплеском финансовой войны, однако России удалось перехитрить западные санкции, пишет The Economist. В результате кампания Запада по восстановлению своего господства над мировой финансовой системой грозит лишить его контроля над этой самой системой раз и навсегда.

Россия перехитрила западные санкции — и Китай к этому присматривается, пишет The Economist.



Мир стал свидетелем беспрецедентного всплеска финансовой войны. Однако по мере того, как Запад ужесточает ограничительные меры, способы их обхода становятся всё более изощрёнными.



«Посетите любую страну, которая поддерживает бизнес с Западом, не руководствуясь, однако, его принципами, и вы обнаружите, как компании и люди из Китая, России и Ближнего Востока, будучи под санкциями, тем не менее добиваются своих целей», — отмечается в статье.



Любой враг Запада сталкивается с комплексом мер: прежде всего, с торговыми эмбарго и финансовыми санкциями, напоминает издание. Однако всем этим мерам приходится противостоять растущему процветанию и финансовой изощрённости «третьих стран», которые не присоединились к американским и европейским санкциям и сами под ними не находятся.



Более активные действия США могли бы сократить случаи обхода санкций в странах, где используется доллар, но это поспособствовало бы отказу этих государств от американской валюты. И нужно, чтобы не так уж много капитала бежало в альтернативные финансовые системы, созданные конкурирующими странами, такими как Китай, чтобы санкции потеряли ещё больше влияния.



«Кампания Запада по восстановлению своего господства над мировой финансовой системой может привести к утрате им контроля раз и навсегда», — отмечает The Economist.