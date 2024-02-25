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LCI: «несбыточная мечта» — западные санкции не работают так, как должны

Материал представлен в переводе ИноТВ
Антироссийские санкции не работают так, как должны, считает политический обозреватель LCI Рёно Пила. Он согласен с заявлениями президента Путина, что Россия не страдает от санкций: они остались «несбыточной мечтой» Запада, которая себя не оправдала.

РЁНО ПИЛА, политический обозреватель LCI: Меня не удивляет стиль Владимира Путина, но правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции это несбыточная мечта. Вы помните, что сказал (министр экономики Франции. — ИноТВ) Брюно Ле Мэр? Он сказал: «Мы собираемся уложить на лопатки…  вести экономическую войну против России».

ВЕДУЩАЯ: «Поставить на колени».
 
РЁНО ПИЛА: Два года спустя наблюдается довольно высокий рост экономики (России. — ИноТВ), задержек с поставками продовольствия нет. Нет никаких изменений в российской экономике, а главное хотя это немного обманчивое представление военная экономика стимулирует военное производство. В результате мы наблюдаем, что Россия не страдает от санкций. Говорят, что это медленный яд, и через два года они должны работать. Но сейчас они не работают так, как должны.
 
Дата выхода в эфир 23 февраля 2024 года.
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LCI Франция Европа
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