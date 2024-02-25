LCI: «несбыточная мечта» — западные санкции не работают так, как должны

01:22
Чемпион Игр Будущего по Dota 2 отметил гостеприимность болельщиков
Игрок китайской команды Xtreme Gaming по Dota 2 на Играх Будущего Го Хунчэн признался, что он провёл потрясающее время в Казани.
01:17
Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.
01:07
Гол и голевой пас Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:54
CNN: США и Великобритания нанесли новую серию ударов по Йемену
США и Великобритания осуществили четвёртую серию ударов по территории Йемена.
00:48
Немков посвятил победу над Каппелоццей «святому Белогорью»
Чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков рассказал, кому посвятил победу над обладателем пояса PFL бразильцем Бруно Каппелоццей.
00:38
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля.
00:32
Немков хотел бы провести бой за титул в тяжёлом весе
Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков рассказал, почему принял решение вернуться в тяжёлую весовую категорию.
00:32
Замгоссекретаря Нуланд назвала Россию страной, которая не устраивает США
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью CNN заявила, что нынешняя Россия — не та страна, которую хотели бы видеть США.
00:18
Немков победил удушающим Каппелоццу после возвращения в тяжёлый вес
Чемпион Bellator россиянин Вадим Немков нанёс поражение обладателю пояса PFL бразильцу Бруно Каппелоцце.
00:17
«Думская»: Кулеба призвал Бербок использовать украинский вариант названия Одессы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке.
00:08
Тасоев и Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте
Федерация дзюдо России (ФДР) опубликовала список вызванных в сборную спортсменов для участия в турнире Большого шлема в Ташкенте.
00:00
Нуланд: большая часть выделяемой Киеву помощи возвращается в экономику США
Большая часть выделяемой Соединёнными Штатами помощи Украине возвращается в американскую экономику. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
23:48
Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства
Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже во время обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства.
23:46
Игрок Young потратит призовые за победу на Играх Будущего на ремонт квартиры
Игрок российской команды Young Станислав Кузнецов рассказал, куда потратит призовые за победу в Warface + лазертаг на Играх Будущего в Казани.
23:37
Мирошник: Запад рассчитывал, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса
На Западе рассчитывали, что Россия не вступится за жителей Донбасса, а Киев раздавит непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
23:37
Певица Успенская исполнила песню на стихи Захаровой
Певица Любовь Успенская исполнила песню «Сила моя со мной» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.
23:35
Кучеров в четвёртый раз в карьере достиг отметки в 60 голевых пасов в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает ставить личные рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
23:26
Кулеба признал, что ВСУ находятся под натиском превосходящих сил ВС России
Украинская армия находится под натиском превосходящих сил России, заявил в интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
23:23
Al Jazeera: «Хезболла» выпустила более 20 снарядов по израильскому городу
Группировка «Хезболла» выпустила более 20 снарядов по израильскому городу Кирьят-Шмона. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
23:18
Young победила HLS и стала чемпионом Warface + лазертаг на Играх Будущего
Завершились соревнования VK PLAY Warface + лазертаг на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
23:10
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
В пяти регионах Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.
23:03
Трамп заявил, что США проиграют третью мировую войну до её начала при Байдене
США проиграют третью мировую войну ещё до её начала при президентстве Джо Байдена, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
23:01
Хачанов: каждый турнир — особенный, но в Дохе очень приятно победить
Россиянин Карен Хачанов признался, что считает особенной каждую победу на турнирах АTP.
22:48
Enemy встретится с Beyond в финале турнира «Мир танков» на Играх Будущего
Завершился четвёртый день соревнований «Мир танков» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
22:47
Глава Минфина Украины признал, что страна столкнулась с нехваткой средств
Украина ощущает нехватку бюджетных средств из-за задержки западной помощи, но надеется перекрыть недостачу за счёт ожидаемых траншей от ЕС и Всемирного банка, заявил в эфире телеканала «Рада» глава украинского Минфина Сергей Марченко.
22:37
Хакеры взломали эфир украинского канала и разместили пророссийские лозунги
Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и разместили пророссийские лозунги.
22:34
Армянский фиджитал-футболист отметил доброту людей в Казани
Член армянской команды FC Van по фиджитал-футболу на Играх Будущего Давид Арзуманян признался, что его приятно удивило позитивное отношение жителей Казани к участникам соревнований.
22:32
Гол Фодена принёс «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:28
Вагабов одолел Штыркова на турнире RCC 18
Вагаб Вагабов одержал победу над Иваном Штырковым на турнире RCC 18 в Тюмени.
22:18
Xtreme обыграла LGD и стала чемпионом фиджитал-MOBA Dota 2 на Играх Будущего
Завершились соревнования YOTA фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал) на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
22:17
В небе над Белгородской областью уничтожили украинский дрон
В Минобороны России сообщили о пресечении попытки совершить террористическую атаку со стороны Украины.
22:15
Страны G7 пригрозили санкциями странам и компаниям за поддержку России
По итогам саммита страны G7 в совместном коммюнике пригрозили странам и компаниям, оказывающим поддержку России в украинском конфликте, ограничительными мерами.
22:08
Камоцци: «Спартаку» не хватало такого игрока, как Угальде
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о новичке столичной команды Манфреде Угальде.
22:04
Египет намерен построить два лагеря для беженцев в секторе Газа
Египетские власти планируют построить два специальных лагеря для перемещённых лиц в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
22:01
Atom победил Jungle Demons в 1/8 финала битвы роботов на Играх Будущего
Завершился первый день соревнований по битве роботов на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
21:51
Фомичёв победил Ибрагимова на турнире RCC 18
Олег Фомичёв одолел Хадиса Ибрагимова на турнире RCC 18 в Тюмени.
21:49
Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть
Страны G7 по итогам онлайн-саммита приняли решение продолжить ужесточать ценовой потолок на российскую нефть и договорились предпринимать усилия для ограничения доходов Москвы от продажи энергоресурсов.
21:46
В Пентагоне заявили, что эсминец сбил ракету хуситов в Аденском проливе
Американский эсминец USS Mason сбил ракету хуситов в Аденском проливе. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.
21:41
Мальцев: «Спартак» знает, как будет играть в плей-офф КХЛ с «Северсталью»
Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев дал понять, что не ждёт лёгкой прогулки в противостоянии с череповецкой «Северсталью» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:39
G7 намерена принудить Россию выплатить Украине компенсацию
Страны G7 намерены принудить Россию компенсировать Украине убытки из замороженных активов и поручают правительствам выработать меры реализации этого шага, следует из совместного заявления лидеров стран «семёрки» по итогам саммита.
21:32
Чистяков назвал Сергеева лучшим нападающим РПЛ
Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий за «Сочи» на правах аренды, назвал имена лучших нападающих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:27
Мэр Донецка подтвердил удар ВСУ по ресторану в городе
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил удар ВСУ по ресторану в городе.
21:18
Белоруссия уступила Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная Белоруссии по пенальти потерпела поражение от команды Италии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года в ОАЭ.
21:15
Советник Залужного: власти требовали от ВСУ план победы без данных о ресурсах
Украинские власти требовали в 2023 году от командиров ВСУ дорожную карту победы, не раскрывая данных об имеющихся ресурсах. Об этом сообщил советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров.
21:15
Физиев: у Макгрегора денег предостаточно и просто нет мотивации драться
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев высказался о возможном возвращении ирландца Конора Макгрегора в октагон.
21:10
Физиев — о поражении от Гэтжи: захлестнули эмоции, не сумел сам себя перебороть
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев назвал главную ошибку, из-за которой потерпел поражение в поединке UFC 286 против Джастина Гэтжи.
21:08
PHOENIX обыграл Holcattes в матче группового этапа по фиджитал-футболу на Играх Будущего
Завершился первый день группового этапа «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
20:58
Янчук: финал WTA 1000 в Дубае — успех для Калинской
Российский тренер по теннису Виктор Янчук высказался о поражении россиянки Анны Калинской в финале турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).
20:58
Захарова назвала Бербок недалёкой из-за заявления о санкциях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недалёкой главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок после её слов об антироссийских санкциях.
20:56
МО России: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.