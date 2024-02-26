Американский профессор: влияние США слабеет — сломить Россию санкциями не удалось

После распада СССР санкции стали одним из основных инструментов внешней политики США, однако в случае с Россией они не дали ни политического, ни экономического эффекта, отмечает профессор политологии и социологии Дэвид Сигел в интервью Гленну Гринвальду. По словам Сигела, это свидетельствует об упадке американского влияния.

ДЭВИД СИГЕЛ, профессор социологии и политологии: На данный момент против России введены колоссальные санкции. И, как вы отметили, похоже, что они не только не оказывают никакого политического эффекта… Я считаю очень интересным и необычным тот факт, что экономического эффекта тоже нет! Этим данный случай отличается от других случаев введения санкций.



России удалось очень искусно пробиться сквозь санкции, выстраивая новые торговые союзы с Китаем, Индией, Ираном — по сути, со странами БРИКС. Она отходит от доллара, отделяется от американской финансовой системы, и при всём при этом ей удаётся выживать. Её нефтяные доходы остаются на прежнем уровне. Её экономика… Как вы отметили, МВФ прогнозирует, что экономика России в 2024 году вырастет на 2,6 процента. Это сделало бы её ведущей страной во всей Европе!



Когда санкции только-только были введены в 2022 году, после полномасштабного ввода войск на Украину, нам говорили, что российская экономика рухнет! Многие из тех же самых людей сейчас говорят: «Да, экономика России растёт, но единственная причина, по которой она растёт, заключается в том, как много она тратит на вооружённые силы». А ведь весь смысл санкций, как нам объясняли, заключался именно в том, чтобы Россия не могла тратить деньги на вооружённые силы! Логика экспертов постоянно переписывается.



И на самом деле ясно, что всё это означает: Соединённые Штаты теряют своё экономическое влияние и не могут определять события на мировом уровне, как могли раньше, со времён окончания холодной войны. США стали в значительной степени полагаться на санкции после распада СССР, потому что это был очень простой способ, скажем так, проявлять силу во всём мире. Но сейчас очевидно, что их влияние совсем невелико.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2024 года.