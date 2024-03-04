La Vanguardia: замороженные российские активы стали очередным источником трений между США и ЕС

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00:32 Times: разведка России сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину Знание Москвы о деталях перевозок в Киев дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow, полученное в результате утечки разговора военных из ФРГ, должно встревожить Запад. Об этом пишет The Times.

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22:51 Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность отправки Западом своих военных в зону конфликта на Украине.

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