La Vanguardia: замороженные российские активы стали очередным источником трений между США и ЕС

Вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами, стал очередным источником трений между Вашингтоном и Брюсселем, сообщает La Vanguardia. В то время, как США настаивают на их конфискации, ЕС выступает за менее рискованные подходы, говорится в статье.
Евросоюз сопротивляется давлению США, которые настаивают на конфискации российских замороженных средств, пишет La Vanguardia.
Министр финансов США Джанет Йеллен на недавней встрече в Сан-Паулу заявила о наличии «юридических и моральных» аргументов в пользу конфискации этих средств или их использования в качестве залога. Однако европейские коллеги её остановили.
«Было бы ошибкой не уважать международное право, это ослабило бы наш авторитет и легитимность», — заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
В статье отмечается, что на балансе клиринговой компании Euroclear находятся российские замороженные активы на сумму около €191 млрд, которые Москва из-за введённых против неё санкций не может снять. Защита этих средств от кибератак, судебных исков России и политических решений стала для компании настоящим кошмаром.
Дальнейшее назначение этой вожделенной кучи денег, которой добивается Киев для компенсации военных расходов, стало очередным источником трений между США, где говорят об их прямом присвоении, и Евросоюзом, который выступает за менее рискованные подходы с юридической и монетарной точек зрения.
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