Bloomberg: страны Запада спорят, как использовать замороженные российские активы для Украины

Западные страны пытаются придумать способ, как использовать российские активы, которые были заморожены после начала российской спецоперации, для Украины, пишет Bloomberg. Больше всех за их использование ратуют США, европейские страны опасаются, что это может пошатнуть позиции евро.

США и их европейские союзники пытаются найти способ, как использовать замороженные российские активы для Украины, не подвергаясь юридическим или финансовым рискам, пишет Bloomberg. Западные страны заморозили около $282 млрд России в ценных бумагах и наличных деньгах. Страны не могут прийти к общему решению о законности полной конфискации активов, поэтому хотят использовать их, не истощая.

Больше всех за использование российских денег агитируют США: министр финансов Джанет Йеллен заявила, что у них есть на то веские юридические и моральные аргументы. С ними согласна Великобритания. Йеллен призывает страны с развитой экономикой найти способ разблокировать ценные российские активы.

Франция и Германия, а также Европейский центральный банк выразили наибольшую осторожность. Они обеспокоены ответными мерами Москвы, которые могут быть нацелены на европейские активы в России, а также тем, как этот шаг скажется на финансовой стабильности и статусе евро как резервной валюты. В частности, такой радикальный шаг может создать прецедент и заставить другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах. «У нас сейчас нет правовой основы для ареста российских активов», — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Чиновники и юристы Большой семёрки изучают варианты, которые они могут предложить национальным лидерам на их июньской встрече в Италии. Любой подобный шаг потребует политического решения на самом высоком уровне, заявили чиновники.

Все предложения несут в себе определённые риски, отмечает издание. Некоторые из них предполагают использование российских активов в качестве залога для получения денежных средств посредством продажи облигаций, которые будут выпущены Украиной или для неё. Хотя это позволило бы избежать полной конфискации активов, в конечном итоге это вызывает те же юридические возражения – потому что активы в первую очередь должны будут перейти из рук в руки, прежде чем их можно будет использовать.

Также эксперты предлагают обходной путь — использовать активы без фактического захвата. Идея состоит в том, что правительства предоставят рынкам гарантию, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины. То есть, это обещание, что при необходимости в будущем они арестуют активы для погашения украинских кредитов. А кредиторы, которые вложили деньги в Украину на основе этого плана, знали бы, что российские активы в конечном итоге обеспечивают их кредиты.

Пока что ЕС продвигается в реализации планов по введению налога на доходы от прибыли, полученной из замороженных фондов, и их предлагают использовать для финансирования вооружения для Украины. В прошлом году прибыль составила $4,8 млрд, а Украине на восстановление нужно $486 млрд.