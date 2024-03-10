Рост цен на электроэнергию в Германии связан не с действиями Владимира Путина, а с ошибочной политикой министра экономики Роберта Хабека, пишет Tichys Einblick. При этом Хабек пытается списать свои просчёты на Россию, хотя проблемы в Германии начались задолго до спецоперации на Украине и были вызваны массовым ростом затрат на выбросы углекислого газа и выводом из эксплуатации шести атомных электростанций.

Роберт Хабек — чемпион мира по оправданиям, пишет Tichys Einblick: сначала это политика Путина привела к росту цен на электричество и энергию, теперь якобы благодаря Хабеку они падают. Но он не упоминает о реальных обстоятельствах: о фатальном эффекте налогов на выбросы CO 2 , которые вытесняют промышленность из страны.

Взрывной рост цен на электроэнергию в 2021—2023 годах был, по сути, результатом ошибочной энергетической политики, а именно: он был вызван массовым ростом затрат на выбросы углекислого газа и выводом из эксплуатации шести атомных электростанций. Министр Роберт Хабек, однако, попытался списать причину на Россию.

Сейчас стоимость CO 2 снижается, а вместе с ней и цены на электроэнергию. Но причина, лежащая в основе этого процесса, фатальна. Спрос на электроэнергию падает из-за снижения потребления электроэнергии энергоëмкой промышленностью. В результате спрос на сертификаты CO 2 также падает, и цена на электроэнергию снижается. Как подчёркивает издание, биржевая цена на электроэнергию в 2021 году выросла в 4 раза — а это было задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Взрыв цен на электроэнергию привёл к остановке производства в алюминиевой, сталелитейной, стекольной и бумажной промышленности, что сопровождалось переносом химической промышленности за рубеж. Производство в энергоëмкой промышленности упало на 20%. Вместе с деиндустриализацией сократились и выбросы CO 2 , и спрос на электроэнергию, а значит, и спрос на сертификаты CO 2 .

Хорошая новость: выбросы углекислого газа в стране в итоге снизились. Плохая новость: это было достигнуто ценой частичного разрушения Германии как места для ведения бизнеса.