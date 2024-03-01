Исход миллиардов: деньги немецкого бизнеса утекают из Германии за рубеж

Германия становится всё менее популярной страной для ведения бизнеса — причём даже для собственных компаний, пишет NIUS. За последние три года за границу утекло €350 млрд — это самый высокий отток капитала, с которым когда-либо сталкивалась страна. При этом иностранные фирмы резко сократили свои инвестиции в Германию.

Разрыв между инвестициями иностранных компаний в Германии и инвестициями немецких компаний за рубежом наглядно показывает, сколько денег немецкие фирмы предпочитают вкладывать за границей, а не у себя дома, пишет NIUS.

Последние три года Германия переживает катастрофу в этом отношении: в третий раз подряд из страны вытекло более €100 млрд капитала, который теперь финансирует новые фабрики, заводы и предприятия за рубежом. В то же время прямые иностранные инвестиции в Германию резко сократились.

«Мы переживаем самый высокий чистый отток корпоративного капитала, который когда-либо наблюдался в Германии, — предостерегает генеральный секретарь Экономического совета Вольфганг Штайгер. — Прямые иностранные инвестиции — надёжный индикатор привлекательности страны — упали до драматического минимума, и всё больше отечественных компаний также отказываются от конкурентоспособности своего местоположения и предпочитают осуществлять инвестиции в замещение и расширение производства за рубежом».

Привлекательность Германии как места для ведения бизнеса снижается. За три года за границу утекло €350 млрд. Причины: отказ от двигателя внутреннего сгорания, высокие цены на энергоносители, нехватка квалифицированной рабочей силы, высокий уровень бюрократии в Германии и крупные инвестиционные пакеты за рубежом.