Правящая в Германии коалиция продолжает увеличивать расходы на перевооружение бундесвера. Экономисты, однако, отмечают, что деньги в основном уходят в США, а не немецким производителям. Кроме того, расширение военных производств забирает дефицитную рабочую силу из экономики. Berliner Zeitung отмечает, что от военных расходов выиграли акционеры оружейных концернов, но экономика в целом проиграла.

Правящая в Германии коалиция считает, что «Германия должна перевооружиться, чтобы сдержать Путина и стать более независимой от США, следующим президентом которых снова может стать Дональд Трамп». Министр обороны Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности даже заявил, что речь уже идёт даже не о 2% национального ВВП на оборону, а «о возможном достижении 3 или даже 3,5%». Но немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что всё больше возражений поступает от немецких экономистов, которые опасаются, что планы правительства принесут вред экономике.

3,5% ВВП будут означать, что расходы на оборону достигнут €140 млрд, «это означает, что одна только Германия потратит на оборону больше денег, чем Россия», расходы которой в этом году газета оценила в €109 млрд. При этом даже более скромную планку в 2% Германия выполняет только за счёт заимствований. Чтобы выполнить планы Писториуса, Германии пришлось бы занимать «от 95 до 100 миллиардов евро» ежегодно, то есть «больше денег на истребители и танки — меньше на дороги, электросети и социальные услуги».

Проблема также и в том, что деньги, которые будут заимствованы на вооружение, не останутся в Германии. «В то время как инвестиции в дороги, субсидии на замену систем отопления или социальные пособия для безработных тут же возвращаются в магазины и создают там спрос, миллиарды на оружие в основном попадают за границу». Анализ расходов из так называемого специального фонда бундесвера, созданного в 2022 году, показывает, что выиграли прежде всего американские производители, например, «десять миллиардов пошли американскому производителю оружия Lockheed Martin на истребители F-35, способные нести ядерное оружие».

Да, некоторые контракты получили и немецкие производители, например, Rheinmetall и Airbus, но расширение их производств усугубляет острую проблему нехватки рабочих рук в Германии. Более того, исследование Greenpeace* «Об экономической выгоде от вооружений» от декабря 2023 показывает, что инвестиции в вооружение создают значительно меньше рабочих мест и меньший рост ВВП, чем в другие отрасли. Так, один миллиард, инвестированный в немецкий ВПК, создаст около 6 тыс. рабочих мест, а тот же миллиард, инвестированный в экологию или образование, 11 тыс. и 18 тыс. рабочих мест соответственно.

Президент Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст подчёркивает: «Пушки и масло — было бы хорошо, если бы это было возможно, но это «молочные реки и кисельные берега», это невозможно». По мнению Фюста, «глобальная гонка вооружений поглощает ресурсы, которые на самом деле срочно необходимы для других расходов, таких как образование, исследования, здравоохранение, инфраструктура или защита окружающей среды». Berliner Zeitung констатирует, что если Германия хочет перевооружаться, то ей придётся выбирать «пушки или масло», и задаётся вопросом: «действительно ли Германии необходимо перевооружаться»?

Издание отмечает, что опасения немцев перед Россией, которую представляют главной причиной необходимости перевооружения, снижаются, за 2023 год он снизился с 78 до 67%. Кроме того, Германия входит в НАТО, которая «тратила на оборону в пять раз больше, чем Россия, около 560 миллиардов евро». При этом за последний год расходы и так выросли на 11%. «Расходы европейских партнёров составляют в общей сложности 355 миллиардов евро, что в три раза больше, чем у России», — продолжает газета, возникает сомнение, зачем нужен их дальнейший рост.

«Поэтому «светофору» следует тщательно взвесить, является ли перевооружение за счёт государства всеобщего благосостояния и гражданских инвестиций действительно хорошей идеей». По мнению Berliner Zeitung, однозначный ответ – нет, так как «цена акций Rheinmetall выросла в четыре раза со 100 до 410 евро, но экономика в целом проиграла» с начала конфликта на Украине.



* «Гринпис Интернешнл» («Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС», Greenpeace International, Stichting Greenpeace Council) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.05.2023.