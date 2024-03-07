Конгрессмен США: своей политикой в области СПГ Байден делает щедрый подарок Путину
США в связи с распространившимися в американской прессе утверждениями о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, готовят резолюцию СБ ООН против размещения ядерного оружия в космосе.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.
В Одессе на Украине произошёл взрыв.
Материнство — это величайший дар и потрясающее предназначение женщины, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянкам с поздравлением в честь Международного женского дня.
Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении с Международным женским днём заявил, что запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей и они будут делать всё возможное, чтобы многодетные и молодые семьи, молодые мамы чувствовали заботу и помощь государства.
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, поздравили женщин с 8 Марта.
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта особо поблагодарил женщин за всё, что они делают для успеха специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что обвинения, выдвинутые против неё Генпрокуратурой Молдавии, имеют политическую подоплёку и высосаны из пальца.
На 63-м году жизни не стало серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в воду Сергея Кузьмина.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Сигнал воздушной тревоги объявили в двух регионах Украины, следует из данных ресурса по оповещению населения.
Боксёр и блогер Джейк Пол прокомментировал свой поединок с легендой бокса Майком Тайсоном.
Решение президента США Джо Байдена приостановить экспорт американского СПГ выгодно России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business.
Российское правительство возобновило временный запрет на вывоз семян рапса до 31 августа 2024 года.
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о ничьей между «Зенитом» и «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал удачное приземление четверного акселя на тренировке.
Взрыв прозвучал в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги.
Россия не запугивала Грецию или любую другую страну, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на высказывание греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.
Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании обсудил с главой британского Минобороны Грантом Шэппсом усиление «дальнобойных возможностей» для ВС Украины.
Российский теннисист Андрей Рублёв извинился за своё поведение в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
Совбез ООН проведёт 8 марта заседание, посвящённое Украине.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Эксклюзив-ТВ» осудил действующих властей страны за давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул из-за её визита в Россию.
«Рома» одержала победу над «Брайтоном» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Большинство молдавских граждан выступают за то, чтобы не прерывать связи с Россией, заявила лидер Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24».
«Ливерпуль» одержал победу над «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Муниципалитет Финляндии Виролахти опустел и может исчезнуть после закрытия границы с Россией.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется.
«Карабах» и «Байер» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, ответил на вопрос, собираются ли они включать четверной аксель в программу после успешного приземления элемента ультра-си на тренировке.
В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.
Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс., заявили в Минобороны страны.
Два человека пострадали в результате попадания машин под скальный обвал в горах Дагестана.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.
«Аль-Наср» на своём поле уступил «Аль-Раеду» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
ВКС России ударили по двум местам базирования террористов в провинции Идлиб в Сирии, свыше 20 боевиков ликвидированы.
Для России не имеет значения назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин поздравил выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища с наступающим 8 Марта.
СКА одержал победу над «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Спецназ ВС США оказывает поддержку украинским военным, но из-за пределов Украины, заявил помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала исключение фигуристки Камилы Валиевой из сборной России.
В Минпромторге России предложили провести эксперимент по введению маркировки медизделий, среди которых презервативы, маски, шприцы, имплантаты для пластической хирургии и прочее, с 1 сентября 2024 года.
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков, занявший в составе команды Phoenix четвёртое место на Играх Будущего, рассказал о фиджитал-футболе и турнире в Казани.
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков оценил перспективы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить достижение Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников ВСУ в апреле — мае 2024 года.
Более 200 школьников были похищены бандитами в нигерийском штате Кадуна.
«Лада» одержала победу над «Авангардом» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко давление на Гагаузию со стороны официального Кишинёва.
Власти Украины намерены заблокировать теле- и радиосигналы из России, Приднестровья и Белоруссии в девяти регионах страны.
Поединок между россиянином Артуром Субханкуловым (6-0, КО 4) и румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) возглавит турнир серии «Ночь чемпионов IBA».