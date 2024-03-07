Конгрессмен США: своей политикой в области СПГ Байден делает щедрый подарок Путину

Байден нанёс ущерб Америке и сделал подарок Путину, когда объявил об остановке экспорта СПГ, заявил лидер большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business. По его мнению, нынешний успех Трампа связан с тем, что он знает, как навести порядок, и люди это понимают.

Вот, что сделал Джо Байден. Он пришёл и отменил политику Трампа, которая была успешной, и сделал так, чтобы наша страна вновь попала в зависимость от иностранных государств.

И, кстати, последние данные по экспорту СПГ, о которых вы упомянули, когда Байден практически приостановил экспорт СПГ, — это настоящий подарок Владимиру Путину от Джо Байдена.

Зачем ему это делать, если это наносит ущерб Америке, повышает расходы для семей. Семьям это уже надоело, именно поэтому у Трампа такой успех. Они понимают, что он знает, как снова наладить производство энергии.

А вот Джо Байден, хочет прикрыть американскую энергетику, он хочет привозить её из других стран, которым мы не нравимся. Надо это прекращать.

Дата выхода в эфир 07 марта 2024 года.