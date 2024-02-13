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Samnytt: запрет ЕС на продажи автомобилей с двигателями на бензине уничтожит автопром Европы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Евросоюзе с 2035 года будет запрещена продажа новых автомобилей, использующих ископаемое топливо. В то же время бытует экспертное мнение, что переходный процесс происходит слишком стремительно и может привести к уничтожению европейской автомобильной промышленности, потерям миллионов рабочих мест и ввергнет континент в «пожизненную» рецессию, сообщает издание Samnytt.
Samnytt: запрет ЕС на продажи автомобилей с двигателями на бензине уничтожит автопром Европы
AP
Ларс Карлстрём занимает должность генерального директора компании Italvolt, которая вкладывает значительные средства в развитие аккумуляторных батарей — неотъемлемого компонента для будущего электромобилей. По словам Карлстрёма, аккумуляторы в современных электромобилях недостаточно хороши, чтобы конкурировать с двигателями внутреннего сгорания, а существующие технологии не могут их пока заменить. К тому же не решена проблема с более быстрыми зарядными устройствами и увеличением запаса хода зимой для электромобилей. «Это означает, что нам понадобится полупроводниковая технология, которая должна появиться в течение пяти лет», — пояснил специалист.
 
Сегодняшние заводы по производству зарядных батарей рискуют устареть через 5 лет, поскольку в настоящее время инвестиции направляются в заводы с сушильными установками, которые не понадобятся при осуществлении перехода на твердотельные аккумуляторы. Немаловажно и то, что ныне действующие заводы по производству аккумуляторов также должны успеть окупиться и принести доход инвесторам.
 
По словам Карлстрёма, Евросоюз не сможет достичь «нереалистичной» поставленной цели к 2035 году, потому что не у всех есть время приспособиться к нему. Эксперт считает, что «переход» должен быть более плавным и что он, скорее всего, завершится к 2040—2045 годам. Когда миллионы рабочих мест находятся под угрозой, может возникнуть рецессия, которая затянется на десятилетия, отмечает Карлстрём.
 
В то же время отмечается, что Китай уже идёт по пути «перехода». Там сроки принятия решения гораздо короче, и если там новую шахту можно запустить за 1,5 года, то в Европе на это уходит 20 лет. Кроме того, Карлстрём отрицает, что автомобили будут иметь решающее значение для климата, и напоминает, что по всему миру продолжает работать множество угольных электростанций.
 
«Электросети не рассчитаны на работу всех автомобилей на электричестве, особенно в США. Чтобы разобраться с этим, нужны системы хранения энергии. Потребность в хранении энергии не сможет быть удовлетворена в ближайшие десять лет, даже если производство будет расти быстрыми темпами. Необходимы большие запасы, в том числе на зарядных станциях. Технология автомобильной двунаправленной зарядки поможет лишь незначительно», — приводит Samnytt слова генерального директора Italvolt Ларса Карлстрёма.
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