Bild: Mercedes должен отозвать больше ста тысяч автомобилей из-за высоких выбросов выхлопных газов

Компании Mercedes придётся отозвать более 100 тыс. дизельных автомобилей, пишет немецкий таблоид Bild. Причиной является неисправность в системе очистки выхлопных газов, которая приводит к повышенным выбросам оксидов азота. Владельцы затронутых этой проблемой автомобилей также обязаны отремонтировать свою машину в мастерской — в противном случае их машины могут быть выведены из эксплуатации.
Плохие новости для Mercedes, пишет немецкий таблоид Bild: компании придётся отозвать более 100 тыс. дизельных автомобилей. Сообщается, что Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA) велело Mercedes письменно уведомить об этом владельцев дизельных автомобилей с классами выбросов Euro 5 и 6b.
Причиной отзыва является неисправность в системе очистки выхлопных газов дизельных автомобилей. При низких и высоких температурах блок управления двигателем снижает производительность системы очистки. Результат: повышенные выбросы оксидов азота.
Решение Европейского суда, принятое в 2022 году, отклонило протест автопроизводителей. Они утверждали, что сокращение выбросов необходимо для защиты двигателя. Это означает, что другие автопроизводители также могут ожидать плохих новостей от автотранспортного ведомства Германии.
По запросу Bild Mercedes подтвердил решение KBA. «Мы уже некоторое время ведём диалог с KBA по этому вопросу, — сказала представитель компании. — Мы полностью сотрудничаем с ведомством и прозрачно объяснили систему контроля выбросов в соответствии с имеющейся у нас информацией».
Владельцы затронутых этой проблемой автомобилей обязаны отремонтировать свою машину в мастерской. Если кто-то не отвезёт свой автомобиль в мастерскую, ему грозит выведение автомобиля из эксплуатации.
Mercedes подтвердил изданию, что клиенты будут проинформированы в письменном виде, если требование касается их автомобиля. В настоящее время в мастерских доступны обновления программного обеспечения почти для всех модификаций автомобилей с дизельным двигателем стандарта Евро 5 и Евро 6b, отмечает Bild.
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