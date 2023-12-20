РБК Украина: потери Украины от блокады западных границ могут достичь $1,5 млрд

Сокращение объёма внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить $1,5 млрд. Как пишет РБК Украина, в Национальном банке Украины отметили, что большие потери импорта обусловлены его более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом.

Сокращение объёма внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить $1,5 млрд. Об этом РБК Украина сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

«По оценкам банка, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 миллионов долларов и снижение импорта на 700 миллионов долларов», — говорится в ответе.

Большие потери импорта обусловлены его более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом, отметили в Нацбанке.

По данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объёмах экспорта составляла около 35%, импорта — 70%.

«Потери импорта в ноябре удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности железной дорогой, а потери экспорта — благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объёмы перевозок по которому по результатам ноября вплотную приблизились к самым высоким значениям перевозок», — сообщили в банке.

Переориентация импортных поставок топлива на железнодорожный транспорт, дальнейшее наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через морской коридор и определённое ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до $120 млн в месяц, а импорта — до $500 млн.