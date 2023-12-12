NewsNation: в правительстве США всё ещё нет единого мнения по вопросам Украины и миграционной политики

Время на исходе, а конгресс до сих пор не принял решение по границе Соединённых штатов и Мексики и новому пакету помощи для Украины, сообщает NewsNation. Администрация Байдена хочет десятки млрд. долларов для Киева, но республиканцы в замен хотят серьезных изменений относительно нынешней миграционной политики и вопросу южной границы. Если до конца года этого не будет сделано, то Украина не получит денег, которые уже кончаются.

Миграционный кризис является центральной темой в Вашингтоне на этой неделе. Белый дом возобновляет переговоры с республиканцами в Конгрессе о возможной иммиграционной реформе.

Республиканцы блокируют новую помощь Украине и Израилю, если не будет достигнута договоренность по вопросу о границе США с Мексикой. И пока что можно сообщить о некотором прогрессе.

Президент Байден теперь говорит, что он открыт для, цитата, значительных компромиссов на границе, чтобы помочь Украине победить Россию. Том Демпси сообщает последние новости из Белого дома.

ТОМ ДЕМПСИ, корреспондент NewsNation: Доброе утро, Эдри. Сегодня утром часики тикают, пока Конгресс не отправится домой на каникулы. И поскольку на этой неделе наша помощь украинским военным начала иссякать, команда президента Джо Байдена в Белом доме заявляет, что ожидает от президента более активной роли в переговорах, особенно когда речь идет об изменениях на южной границе.

Президент Джо Байден хочет получить десятки миллиардов долларов для Израиля и Украины, но республиканцы говорят, что в обмен на это они хотят увидеть серьёзные изменения на границе. Это включает в себя возможное изменение требований для получения убежища в США, а также ограничение количества людей, впускаемых по гуманитарным причинам, и наращивание темпов депортации.

Республиканцы считают, что для решения пограничного кризиса необходимо сделать гораздо больше. Но некоторые демократы продолжают выражать недовольство по поводу привязки изменений на границе к помощи Украине. Послушайте.

ДЖЕЙМС ЛЭНКФОРД, сенатор от штата Оклахома: Она буквально выходит из-под контроля. Все, что мы пытаемся сделать, — это сказать, какие инструменты необходимы для того, чтобы вернуть всё под контроль и не допустить хаоса на нашей южной границе.

КРИС МЁРФИ, сенатор от штата Коннектикут: Владимир Путин сейчас наслаждается тем, что республиканцы настаивают на том, чтобы мы заключили сделку по иммиграционной реформе. А если мы этого не сделаем, то они позволят Владимиру Путину войти в Украину и, возможно, в Европу.

ТОМ ДЕМПСИ: Эти переговоры проходят после того, как в 2023 финансовом году было зафиксировано рекордное количество случаев пересечения южной границы. Данные таможенной и пограничной службы также показывают, что число столкновений в октябре выросло по сравнению с прошлым годом.

Команда президента Джо Байдена говорит, что помощь Украине может закончиться уже в конце этого года. И чтобы обозначить перспективу этих переговоров и сроки их проведения, согласно официальному календарю палаты представителей, законодатели палаты представителей рассчитывают завершить работу к предстоящему четвергу, в то время как Сенат имеет аналогичные сроки.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.