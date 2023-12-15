NTD: люксовый кроссовер поможет итальянским полицейским спасать жизни людей

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Белый дом: дни лидера ХАМАС в Газе Синвара «сочтены»
Высокопоставленный представитель администрации США выразил уверенность, что дни главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара «сочтены».
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ТАСС: Австрия сняла замечания по новому пакету антироссийских санкций
Австрия сняла замечания по новому пакету антироссийских санкций, документ ещё не утверждён. Об этом сообщил европейский источник на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
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В ЦБ заявили, что более 52% операций по картам в России приходится на МИР
В Центробанке сообщили, что 52,5% операций по картам в России приходится на национальную платежную систему МИР.
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Байден обсудил с Эрдоганом вопрос скорейшего вступления Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос скорейшего вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщили в Белом доме.
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Чиновник США: дальнейшие операции Израиля в Газе будут сильно отличаться от нынешних
Дальнейшие операции армии Израиля в секторе Газа будут сильно отличаться от нынешних. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.
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Французский политик Филиппо: Путин прав в описании европейских лидеров
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин прав в описании лидеров европейских стран.
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УНИАН: в Харькове произошёл взрыв
В городе Харькове произошёл взрыв, сообщило украинское агентство УНИАН.
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Байден: Израиль должен думать о сохранении жизней гражданских в секторе Газа
Американский лидер Джо Байден заявил, что Израиль должен быть аккуратнее в вопросе сохранения жизней гражданского населения в секторе Газа.
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ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя
Украинские войска выпустили три дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
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В ЕС не установили сроков начала переговоров по вступлению Молдавии и Украины
Лидеры европейских стран в ходе саммита в Брюсселе не установили сроков начала переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Евросоюзе.
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Заседа заявил, что игрой на Кубке Первого канала доказывает готовность к КХЛ
Нападающий сборной «Звёзды и ВХЛ» Матвей Заседа постарается сделать всё от себя зависящее для того, чтобы вернуться в московский «Спартак».
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Фред стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги конференций
Полузащитник «Фенербахче» Фред стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
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«СТРАНА.ua»: в Хмельницкой области Украины произошли взрывы
В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, работают средства ПВО. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
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Захави, Нюгрен и Орбан — лучшие бомбардиры группового этапа Лиги конференций
Определились лучшие бомбардиры группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
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С удовольствием заменили бы корпоратив на премию по итогам года 33% россиян
Аналитики провели опрос и выяснили, как россияне относятся к корпоративам. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
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Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
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Фортунис стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги Европы
Хавбек «Олимпиакоса» Костас Фортунис стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы
Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
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Педро стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы
Нападающий «Брайтона» Жуан Педро стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
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Саммит ЕС по ошибке поприветствовал ещё не принятый пакет антироссийских санкций
Лидеры стран Евросоюза в декларации саммита поприветствовали 12-й пакет антироссийских санкций, который ещё не был принят.
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В Швеции призвали усилить контроль за соблюдением санкций против России
Депутат парламента Швеции Томас Энерот обратился к главе МИД страны Тобиасу Билльстрёму по поводу соблюдения антироссийских санкций. По его словам, в шведском надзоре за исполнением введённых ограничений есть недостатки. С письмом парламентария ознакомился RT.
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Состоялся последний матч группового этапа в истории еврокубков
Состоялся последний матч группового этапа в истории еврокубковых турниров.
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«Будё-Глимт» без Хайкина проиграл «Брюгге», но вышел в плей-офф Лиги конференций
«Будё-Глимт» в гостях потерпел поражение от «Брюгге» в матче группового этапа Лиги конференций.
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«Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» и вылетел из еврокубков
«Арис» в гостях проиграл пражской «Спарте» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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«Аталанта» с Миранчуком победила «Ракув» и с первого места вышла в плей-офф ЛЕ
«Аталанта» в гостях нанесла поражение «Ракуву» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
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В сенате США отложили каникулы из-за ситуации с выделением помощи Украине
Сенат США отложил каникулы из-за трудной ситуации с выделением помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в законодательном органе Чак Шумер.
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В конгрессе США обратили внимание на заявление Путина о конце «халявы» для Киева
Член палаты представителей США Стени Хойер сообщил, что слова президента России Владимира Путина о конце «халявы» для Украины связаны с нежеланием конгрессменов поддержать выделение новой помощи Киеву.
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Галстян сообщил, что российские дзюдоисты всё-таки надеются выступить на Олимпиаде
Старший тренер сборной России Арсен Галстян выразил надежду, что национальная команда всё же сможет поехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
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Президенты Венесуэлы и Гайаны условились продолжить диалог по Эссекибо
Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али условились продолжить переговоры по ситуации с территорией Эссекибо.
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Сёмин — о возвращении к тренерской работе: нужно получить лицензию
Бывший наставник сборной России по футболу Юрий Сёмин не исключил, что может вернуться к тренерской деятельности.
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В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца. Согласно инициативе, семьи будут оплачивать услуги ЖКХ только в случае его превышения.
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В Йемене хуситы напали на контейнеровоз Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.
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«Фобос»: на Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет
Самая мощная вспышка за последние шесть лет зафиксирована на Солнце, сообщили в центре погоды «Фобос».
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Жулин заявил, что МОК теряет большое количество денег без российских спортсменов
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) делает большую ошибку, допуская российских спортсменов к участию в Олимпиаде с большими ограничениями.
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В ЕС намерены к лету принять дорожную карту реформ союза в преддверии расширения
Евросоюз намерен к лету 2024 года принять дорожную карту по реформированию союза в преддверии расширения.
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Госдеп: первым шагом к переговорам может стать освобождение Москвой американцев
Первым шагом для возобновления переговоров могло бы стать освобождение российской стороной американцев.
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Миранчук во втором матче подряд отдал голевой пас
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оформил результативное действие в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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Пентагон: США придётся выбирать между боеготовностью и поставками оружия Украине
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.
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В Москве водитель электромобиля протаранил семь припаркованных машин
Водитель электромобиля врезался в семь припаркованных автомобилей на севере Москвы.
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Белый дом: к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку
Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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«Карабах» с Лунёвым обыграл «Хеккен» и вышел в плей-офф Лиги Европы
«Карабах» нанёс поражение «Хеккену» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.
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«СТРАНА.ua»: в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
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ПАОК с Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций
Греческий ПАОК на своём поле нанёс поражение финскому ХИК в матче групповой стадии Лиги конференций УЕФА.
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В ХАМАС допустили переговоры по заложникам только после прекращения боёв
В движении ХАМАС подтвердили, что возобновление переговоров по обмену заложников возможно только после прекращения Израилем боевых действий.
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Лунёв и Оздоев — единственные из россиян, сыгравшие все матчи группового этапа еврокубков
Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв и полузащитник ПАОК Магомед Оздоев являются единственными российскими игроками, которые сыграли все матчи группового этапа еврокубков сезона-2023/24.
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ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ
ВС России при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство РЭБ Вооружённых сил Украины, размещённые в часовне разрушенного храма.
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Шесть футболок Месси были проданы на аукционе за €7 млн
Футболки нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, были проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке (США).
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Al Arabiya: Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с ХАМАС
Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с движением ХАМАС.
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $400 за 1 тысячу кубометров
Цены на газ на европейском рынке по итогам торгов упали почти на 2%, ниже $400 за 1 тыс. кубометров.
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Кокорин выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Лиги Европы
Кипрский «Арис» и чешская «Спарта» сыграют в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.