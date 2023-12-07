Обозреватель: Киев пошёл на попятную, но поляки не разблокировали границу

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что Киев выполнит условия для разблокирования границ с Польшей, на которые он может согласиться. Однако, как передаёт «Обозреватель», блокировка границы с польской стороны всё ещё продолжается, а часть грузов перенаправили по железной дороге.
Украина выполнит условия для разблокирования границ с Польшей, на которые она могла согласиться. Однако, пишет Обозреватель, блокировка всё ещё продолжается. Часть грузов перенаправили по железной дороге, также по железной дороге пересекают границу и часть фур, но это не спасёт ситуацию.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона заявил, что украинская сторона готова технически открыть новые полосы для пустых грузовиков в «очереди». Спикер добавил, что это требование Украина обещала выполнить, но это возможно только после открытия границы. Чиновник рассказал, что официальные представители Украины уже сообщили коллегам из Польши и Европейской комиссии о принятых мерах.
«Согласно последним договорённостям с Еврокомиссией и польским правительством, мы наработали ряд мер, которые должны фактически удовлетворить протестующих и остановить протест. Фактически эти мероприятия все выполнены», — сообщил Деркач. Протестующие также требуют остановить транспортный безвоз и вернуть разрешения украинским перевозчикам. На это условие Украина согласиться не может.
В то же время в соцсетях публикуют видео, как фуры доставляют железнодорожным транспортом.
По данным таможенной службы, экспорт за ноябрь рухнул на 40%. При этом общий импорт Украины в ноябре сократился примерно на пятую часть, и если ситуация не разрешится в ближайшее время, забастовка на границе будет стоить Украине 1 процентного пункта роста ВВП.
Кроме того, блокирование украинской границы польскими перевозчиками срывает контракты на 2024 год, а также может привести к проблемам с горюче-смазочными материалами.
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