Capital: украинцы скупают повреждённые электрокары Tesla

За два года СВО доля Tesla на украинском рынке благодаря импорту повреждённых машин достигла того же показателя, что и в США, сообщает Capital. В связи с подскочившими ценами на бензин электромобили становятся всё популярнее у простых граждан, и в автомастерских научились восстанавливать модели, отправленные в утиль в США и Канаде.

За два года с начала СВО на Украине резко возросло число электромобилей, пишет Capital. Разбитые машины из США или Канады обрели вторую жизнь в охваченной войной стране.

Особенно популярными стали подержанные автомобили Tesla, рассказывает издание. Хотя здесь редко покупают новые машины, широко распространился ремонт повреждённых. Доля Tesla на украинском рынке продолжает расти и сейчас составляет примерно 9% — такой же показатель у США, а в Польше и Чехии он в два раза меньше.

Согласно статье, опубликованной в Wired, у американских торговцев ломом продажа запчастей электрокаров не окупается, поэтому их предпочитают отправлять за границу. В автомастерских считают, что эти машины «сложнее починить». Напротив, множество украинских механиков теперь специализируются на их ремонте и пользуются наплывом сломанных моделей из Северной Америки. Некоторые восстанавливают до 100 электромашин. «Tesla стала популярной маркой среди простых смертных», — заявил в интервью Wired глава одной из таких автомастерских Иван Малаховский.

Нужно пять месяцев, чтобы повреждённая машина из США прибыла на Украину, отмечает Capital. Профессионалы и любители используют соцсети, чтобы найти хорошие запчасти. Некоторые владельцы электрокаров совершают обмен, тогда как некоторые автослесари покупают две нерабочие Tesla, чтобы сделать из них одну.

Популярности электрических машин также способствовал конфликт с Россией, из-за которого выросли цены на бензин, пишет издание. Также в стране развивается сеть зарядных станций, а правительство приняло программу поддержки для перехода на электромобили. В частности, он включает отмену таможенных пошлин за импорт таких машин.