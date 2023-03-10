N-TV: позиция Германии по экологичному транспорту вызывает в ЕС ужас и непонимание

На этой неделе ЕС должен был принять решение о запрете на двигатели внутреннего сгорания для новых автомобилей с 2035 года, однако оно в последний момент было заблокировано Германией. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, это вызывает ужас и непонимание европейских дипломатов. Некоторые говорят о подрыве доверия к Берлину, а другие даже сравнивают правительство Шольца с венгерским правительством Виктора Орбана и задаются вопросом, «чего вообще стоит соглашение с Германией».

Продолжающееся блокирование Германией запланированного запрета на двигатели внутреннего сгорания для новых автомобилей с 2035 года встречает непонимание и ужас у европейских партнёров, отмечает немецкий телеканал N-TV. Дипломаты ЕС в Брюсселе говорят о нарушении доверия и критикуют разобщённость правительства в Берлине. Руководство канцлера Олафа Шольца также ставится под сомнение, причём его сравнивают с венгерским правительством Виктора Орбана.

«Мы считаем это нарушением доверия», — заявила одна из дипломатов о подходе Германии. Переговоры проходили в обычном режиме, возражения могли быть высказаны раньше — и опасения немецкой стороны были приняты во внимание. «Хотелось бы, чтобы внутрикоалиционные споры были решены заранее», — прибавила она. По словам дипломата, в будущем всегда будет возникать вопрос, «чего вообще стоит соглашение с Германией». Возможно, другие страны тоже придут к идее вести себя подобным образом. Таким образом, «всё это очень сомнительно».

На самом деле во вторник должно было быть принято решение, которое политики, автопроизводители и другие наблюдатели предполагали уже несколько месяцев: с 2035 года в ЕС можно будет продавать только новые автомобили, которые не выделяют парниковых газов в процессе эксплуатации. Участники переговоров из Европарламента и стран ЕС уже договорились об этом в октябре. В ноябре постоянные представители стран-членов подтвердили результат переговоров с одобрения Германии, а Европарламент утвердил его в середине февраля.

В прошлый вторник был запланирован самый последний шаг в долгом законодательном процессе: окончательное утверждение государствами ЕС — формальность, которая обычно проходит без дебатов. В конце концов, как отмечают некоторые дипломаты, уже было достаточно возможностей внести свои собственные пожелания. Например, летом, когда государства ЕС голосовали по своей переговорной позиции. Или позже, когда шли переговоры с парламентом. Но высказывать опасения сейчас — «это довольно необычно», отмечает один из дипломатов ЕС. Другие страны были очень удивлены, сказал другой дипломат. Другие представители стран — членов ЕС в Брюсселе гораздо менее дипломатично относятся к позиции Германии по этому вопросу и, в частности, винят в таком курсе СвДП.

Только в конце февраля, примерно за неделю до запланированного голосования, министр транспорта СвДП Фолькер Виссинг неожиданно выразил свои сомнения через прессу — и пригрозил не утверждать результат после месяцев переговоров. С тех пор Виссинг и лидер СвДП Кристиан Линднер неоднократно подчёркивали, что Еврокомиссия должна представить предложение о том, как после 2035 года можно будет регистрировать новые частные автомобили, заправляемые климатически нейтральным, синтетическим топливом, так называемым электронным топливом. СвДП утверждает, что для климатически нейтральной мобильности должны быть открыты все технологические возможности. Теоретически электронное топливо может использоваться для питания автомобилей с двигателями внутреннего сгорания без ущерба для климата, но его производство является относительно энергоёмким, поясняет N-TV.

Под давлением СвДП правительство Германии уже согласовало поправку к запланированному на лето 2022 года закону, согласно которой Еврокомиссия должна представить предложение по нейтральному в плане выбросов парниковых газов топливу. Однако брюссельские власти считают, что это не может быть направлено на частные автомобили и должно касаться только специальных транспортных средств, таких как пожарные машины. Поэтому сейчас правительство Германии блокирует полностью согласованный закон — вместе с Польшей, Италией и Болгарией. Голосование отложено на неопределённый срок.

В самой светофорной коалиции нет единого мнения по этому вопросу, подчёркивает немецкий телеканал. СвДП, а также канцлер от СДПГ Шольц считают, что мяч находится на поле Еврокомиссии. С другой стороны, возглавляемое зелёными Министерство охраны окружающей среды критикует блокаду со стороны Министерства транспорта. Министр Штеффи Лемке предупреждает: «Германия должна оставаться надёжным партнёром в кругу партнёров ЕС».

Однако ущерб уже давно нанесён, отмечает N-TV. Заместитель главы правительства Испании Тереза Рибера недавно предупредила о сценариях, при которых правительства других стран могут предпринять аналогичные действия по другим вопросам. Другой дипломат ЕС говорит, что такого поведения можно ожидать от венгерского правительства при Викторе Орбане, но на Германии лежит особая ответственность в ЕС.

Бывший канцлер Ангела Меркель понимала, сказал дипломат ЕС, что хорошо функционирующий ЕС отвечает интересам Германии как крупнейшего члена и крупнейшей экономики. «Шольц ещё не понял этого и, похоже, действует больше как национальный министр, чем как канцлер», — подчеркнул дипломат. Однако, учитывая ситуацию в мире, Германия не может позволить себе «придерживаться узконационального подхода в ЕС».

Дипломат также отмечает, что это не первый случай, когда светофорное правительство воспринимается в Брюсселе как разобщённое. Он приводит в пример переговоры об улучшении условий труда для работников платформ, в которых страны ЕС недавно не смогли определить позицию, потому что берлинская коалиция не смогла найти единую линию. Один высокопоставленный дипломат ЕС уже говорил в начале года, что Германия — единственная страна, которая может позволить себе одновременно занимать три позиции по одному и тому же вопросу — в зависимости от того, с какой стороной ведётся разговор, отмечает немецкий телеканал N-TV.