В разгар боевых действий на Украине Киев продолжает жить обычной жизнью и принимать глав иностранных государств, отмечает в интервью Dialogue Works экс-офицер разведки США Скотт Риттер. По его словам, эта ситуация была бы немыслимой, если бы Россия действительно вела на Украине войну, а не специальную военную операцию.

Думаю, картина, которую вы только что обрисовали для нас, ясно показывает, почему Россия называет это специальной военной операцией, ведь это не имеет ничего общего с тем, что мы видели в Газе.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Да, знаю, есть такой мем. Там фотография Киева сегодня сравнивалась с фотографией Газы и была подпись: «Это Киев во время войны, а это Газа во время войны». Но можно заменить Газу, то есть Киев, на фото Артёмовска, Мариуполя, Авдеевки, и вы увидите полностью разрушенные города, так что это, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но смысл в том, что Киев — это столица Украины, и сегодня он функционирует так, будто никаких военных действий нет. Да, иногда отключается электричество, но сама идея, что у вас может быть функционирующий парламент, целый и невредимый президент, иностранные лидеры, враждебные российским интересам, которые свободно посещают Киев, разгуливают по городу, осматривают достопримечательности — это абсурд! Если бы это была война, Киев бы сровняли с землёй. Такова реальность.

Это действительно специальная военная операция. Россия ведёт эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь Россия знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придётся иметь дело с тем, что осталось от Украины. И она предпочла бы иметь дело с Украиной, которая может быть быстро воссоздана как жизнеспособное национальное государство с работающей инфраструктурой, чем с совершенно опустошённой страной, которая станет обузой для развития России.

Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.