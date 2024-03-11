«На Украине тонны минералов» — из-за огромного госдолга США сенатор Грэм предложил выделять Киеву не помощь, а кредиты

Из-за госдолга в размере $34 трлн Соединённым Штатам следует думать об американском народе, а не о союзниках, заявил в эфире NBC американский сенатор Линдси Грэм. Поэтому, по его словам, помощь Киеву нужно выделять в виде кредитов, чтобы потом, когда Украина, имеющая, как отметил политик, «тонны минералов», встав на ноги, попыталась вернуть Вашингтону деньги.
Вы всегда поддерживали помощь Украине.
ЛИНДСИ ГРЭМ, американский сенатор: Да.
Вы заявляли, что она критически важна для того, чтобы не позволить Путину ввести войска в страны НАТО.
ЛИНДСИ ГРЭМ: Да.
А теперь бывший президент Трамп заявляет, что поддержал бы эту помощь, только если она будет предоставляться в виде кредита. Обычно Соединённые Штаты не так поддерживают своих союзников. Как по-вашему, сенатор, почему сейчас это лучший вариант действий?
ЛИНДСИ ГРЭМ:У нас долг 34 триллиона долларов. Никто не хочет помогать Украине так же сильно, как я. Но президент Трамп пытается здесь сделать две вещи: помочь союзнику, но при этом сказать американскому народу: пусть они заплатят нам, если смогут. Думаю, большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идею о том, чтобы давать и никогда не получать обратно, следует снять с рассмотрения.
Кажется, когда мы играли в гольф, он (Трамп. — ИноТВ) сказал мне: почему бы не сделать это в виде кредита? Мы поступили так с Британией во время Второй мировой войны. Когда у вас долг 34 триллиона долларов, то нужно думать об американском народе, а не о союзниках. По-моему, кредит — это способ отправить помощь на Украину. Он — президент Трамп — завтра или во вторник проведёт беседу со спикером о преобразовании помощи в кредит. Этот кредит будет условно-безвозвратным и беспроцентным. На Украине тонны минералов. Встанете на ноги — попытайтесь вернуть нам деньги.
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