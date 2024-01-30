Tucker Carlson Network: американских военных обрекли на смерть, чтобы найти повод для войны с Ираном

Реакция вашингтонской элиты на сообщение о гибели американских военнослужащих в Иордании была удивительно слаженной: и демократы, и республиканцы потребовали ударить по Ирану, отмечает Такер Карлсон. Гость его программы, кандидат в конгрессмены Джо Кент, уверен, что власти США намеренно оставили своих военных беззащитными на Ближнем Востоке, чтобы неизбежное нападение развязало руки «партии войны».

Вчера Пентагон объявил, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения в результате удара начинённого взрывчаткой беспилотника по базе в Иордании, недалеко от сирийской границы. Ничто из этого невозможно подтвердить, во всяком случае подробности, место атаки. Также под вопросом, правда ли это. Не вызывает сомнения лишь то, что вчера были убиты американские военнослужащие.



И реакция на это, смешанная со скорбью, носила крайне политизированный, даже стратегический характер. Стоило появиться этой новости, как Линдси Грэм, сенатор от Южной Каролины, тотчас затребовал крови. Вот его твит, цитирую: «Ударьте по Ирану сейчас же. Ударьте их посильнее».



Подключилась, конечно же, и Никки Хейли. Вот что она опубликовала в соцсети X, цитирую: «Я жена военного, и моё сердце разрывается от сострадания к семьям, потерявшим близких. Это показывает варварскую сущность наших врагов в Иране, и это показывает, что они бы не нападали на наши войска, если бы Джо Байден не проявлял такой слабости в отношениях с Ираном. Мы должны ответить со всей силой, со всей силой американской мощи. Только так можно предотвратить войну в дальнейшем. Если мы этого не сделаем, нападения продолжатся».



Интересно. Всё это последовало незамедлительно. Присоединился к ним и Уэсли Кларк, бывший кандидат в президенты и командующий НАТО, и клоуны вроде Джона Корнина, вроде бы сенатора от Техаса, и другие. Все твердили одно и то же: «Давайте воевать с Ираном!» Все они говорили так, в обеих партиях!



Вот фрагмент вчерашнего интервью Нэнси Пелоси каналу CNN, где она заявляет, что любой, кто против этого, кто, например, за перемирие между Израилем и ХАМАС, работает на Владимира Путина.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Но то, что они призывают к прекращению огня, — это послание господина Путина. Послание господина Путина. Не обманывайтесь, это напрямую связано с тем, что он хотел бы видеть. То же самое с Украиной. Это послание Путина. Я думаю, что некоторые из этих... Некоторые из этих протестов спонтанны, органичны и искренни. Некоторые, я думаю, связаны с Россией. И я говорю это, глядя на это уже долгое время, как вы знаете.

CNN: Вы считаете, что некоторые из протестующих — агенты России?

НЭНСИ ПЕЛОСИ: Я бы не сказала, что агенты. Но я думаю, что в некоторых случаях стоило бы провести расследование, откуда финансирование. И я хочу попросить ФБР заняться этим.



Большинству людей трудно поверить, что можно быть злодеем или злодейкой, когда тебе за 80. Но она злодейка, и она лжёт. То, что вы слышали, совершенно бесчестно. Но у этой бесчестности есть смысл — война с Ираном, за которую в Вашингтоне агитируют уже больше 20 лет.



Итак, мы собираемся воевать с Ираном? Или уже воюем? И если так, то какими будут последствия? Большинство американцев об этом понятия не имеют. И даже не задумываются, хотя следовало бы.



Джо Кент — бывший «зелёный берет», ветеран боевых действий, потерявший жену в одной из этих войн. Он баллотируется в конгресс в штате Вашингтон, в третьем избирательном округе. Будучи хорошо осведомлённым человеком, он может сказать много интересного на эту тему, и для нас честь беседовать с ним сегодня. Джо Кент, спасибо, что нашли для нас время.



Итак, видя всё это, не хочется думать о людях слишком плохо, хотя в случае с вашингтонской «партией войны» тут не переборщишь. Действительно было похоже на скоординированную реакцию. Она последовала очень быстро, спустя считанные секунды после объявления о трагической гибели этих американских военнослужащих. Что вы думаете о реакции обеих партий в Вашингтоне на вчерашние смерти?



ДЖО КЕНТ, кандидат в конгресс США: Всё это… мы этого ожидали, Такер. Мы оставили наши войска в этих уязвимых пунктах, например, на границах Иордании, Сирии, Ирака. Наши войска подвергались нападениям, предположительно, не менее 150 раз после инцидента 7 октября. Так что мы этого ожидали. Это был неизбежный итог. Оставив наши войска в этих местах без защиты, мы, по сути, оставили их как приманку. Потому что в Вашингтоне так много желающих начать войну с Ираном.



Им так хочется войны с Ираном, что мы поддерживаем правительство Ирака, в то время как правительство Ирака полностью подконтрольно Ирану. Каждый год мы тратим миллиарды долларов на финансирование, вооружение, обучение и снабжение иракских правительственных сил, чтобы они могли поддерживать те же самые вооружённые формирования, которые только что убили наших военных.



Байден сам в своём заявлении обвинил поддерживаемые Ираном вооружённые формирования, действующие в Ираке и Сирии, — мол, это они провели атаку, в результате которой погибли три американца и почти 30 получили ранения. Это примерно то же самое, что назвать «Силы народной мобилизации», часть иракских вооружённых сил, которые мы поддерживаем.



Так что если взять полную картину того, как мы устроились на Ближнем Востоке, кого мы поддерживаем и где находятся наши войска, можно прийти лишь к одному логическому выводу: мы оставили их там как приманку, чтобы иранцы убили их, выбрав место и время по своему желанию. Чтобы мы могли продолжать эскалацию, ведущую к конфликту с Ираном.



И, как вы отметили, практически сразу последовала весьма скоординированная серия тезисов о том, что нам надо вмешаться и дать отпор Ирану. Послушайте, дать отпор надо, нельзя просто оставить это без ответа. Но если мы начнём бить по территории самого Ирана, это именно то, чего хочет иранский режим. Это им на руку. Если мы начнём атаковать Иран так же, как атаковали Иран и Афганистан, то иранское правительство, иранские муллы, аятоллы… народ объединится вокруг них!



Нам нужно нанести расчётливые ответные удары по иранским прокси, в качестве самообороны, а затем немедленно вывести наши войска из этих дурацких мест, пока мы не потеряли на Ближнем Востоке больше крови и денег абсолютно напрасно, пока нас не втянули ещё больше в региональную войну.



Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.