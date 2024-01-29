«Иран нарывается» — экс-директор ЦРУ обвинил Тегеран в гибели американских военных

В результате атаки БПЛА на базу США в Иордании трое американских военнослужащих погибли и более 20 получили ранения, сообщает MSNBC. Джо Байден опубликовал заявление, в котором пообещал принять ответные меры. Хотя на данный момент неизвестно, кто стоит за нападением, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что это либо Иран, либо поддерживаемые им вооружённые группировки в регионе.

Перейдём к экстренной новости с Ближнего Востока. Трое американских военнослужащих были убиты и 25 получили ранения в результате атаки БПЛА на американский форпост на северо-востоке Иордании, недалеко от границы с Сирией. Это первый случай гибели американских военных в регионе от неприятельского огня с начала войны Израиля и ХАМАС.



Буквально только что президент Джо Байден опубликовал заявление по поводу этого нападения. Помимо прочего, там говорится: «У Америки сегодня тяжесть на сердце».



С нами на связи бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Доктор Бреннан, мы так благодарны вам за то, что вы откликнулись в столь сжатые сроки. Я хочу спросить вас… С начала этой войны мы с вами несколько раз обсуждали риски эскалации. И мы видели это на границе, в ряде аспектов. Президент в своём заявлении говорит: «Мы знаем, что это нападение провели радикальные вооружённые формирования, пользующиеся поддержкой Ирана и действующие в Сирии и Ираке». С вашей точки зрения, это эскалация иного рода? Ведь дело касается американских военных.



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Это очень опасная эскалация, Джен. Учитывая, что трое американских военнослужащих были убиты, а более 20 получили ранения. Это значительное нападение, был ли беспилотник один или их было несколько. Эти БПЛА напичканы взрывчаткой и детонируют при соприкосновении. Но такое количество жертв указывает, по меньшей мере, на заметный объём.



И, как отметил Белый дом, Иран выстроил отношения с рядом вооружённых формирований и экстремистских группировок в Сирии, Ираке и других местах, чтобы таким образом оказывать давление на своих противников в регионе, а также на Соединённые Штаты.



Так что, я думаю, главный вопрос для Белого дома заключается в том, была ли это группировка, поддерживаемая Ираном, или же Иран сам руководил этим нападением. Но в любом случае, полагаю, будут последствия.



К вопросу об этом. Должно быть, это прямо сейчас обсуждается в Ситуационном зале (Белого дома. — ИноТВ). Но президент в своём заявлении также говорит: «Мы призовём к ответу виновных — тогда и так, как решим сами». Что они сейчас обсуждают в (Ситуационном. — ИноТВ) зале? Какого рода разговоры идут? Как вы только что отметили, вопрос в том, руководил ли нападением Иран или его прокси. Какие другие факторы обсуждаются перед принятием решения?



ДЖОН БРЕННАН: Они рассмотрят те разведданные, которые им доступны, либо от агентуры, либо от технических систем, чтобы понять, какая группировка к этому причастна. Понятно, что их мишенью была американская база на северо-востоке Иордании, вопрос в том, принимала ли эта группировка какие-то указания от Тегерана. И, конечно же, они хотят решить, как лучше всего отреагировать. Уверен, что люди в Белом доме, которые сейчас работают с разведывательным и оборонным сообществами, пытаются определить круг доступных вариантов. Но ответ, я уверен, последует. Иран, определённо, нарывается, так что может сам стать мишенью какого-то ответного удара, который заставил бы их воздержаться от дальнейших действий.



Дата выхода в эфир 28 января 2024 года.