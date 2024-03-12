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TAC: Байден скрывает расходы Америки на Украину — сенатор пообещал это исправить

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Сенатор США Джей Ди Вэнс подготовил законопроект, с помощью которого надеется раскрыть истинные расходы Вашингтона на украинский конфликт, сообщает The American Conservative. Как отмечается в статье, администрация Байдена до сих пор продолжает уклоняться от ответа на вопрос, во сколько на самом деле американским налогоплательщикам обходится помощь Киеву.
TAC: Байден скрывает расходы Америки на Украину — сенатор пообещал это исправить
AP

Американский сенатор Джей Ди Вэнс с помощью своего нового законопроекта намерен раскрыть истинные расходы администрации Байдена на украинский конфликт, сообщает The American Conservative.

Белый дом продолжает уклоняться от ответа на вопрос, сколько США на самом деле потратили на Украину, и сенатор от штата Огайо надеется это исправить.

«Американский народ заслуживает полного и честного отчёта о налоговых долларах, которые мы отправили на Украину, — сказал Вэнс изданию. — Чиновники администрации Байдена годами сознательно пытаются скрыть расходы на Украину. В результате мы до сих пор не знаем, как дорого американская помощь Украине в конечном итоге обойдётся американцам, какой вклад на самом деле внесли европейцы, и многого другого. Этот законопроект — важный шаг на пути к тому, чтобы американцы получали информацию, которую Джо Байден должен им предоставлять».

В этом документе под названием «Закон о прозрачности помощи Украине от 2024 года» звучит призыв  к «детальному учёту всех государственных расходов США на Украину и те страны», на которые повлиял конфликт в этой стране.

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источник
American Conservative США Северная Америка
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