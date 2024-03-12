TAC: Байден скрывает расходы Америки на Украину — сенатор пообещал это исправить

18:10 МО Дании сообщило о выделении $336,6 млн на закупку артиллерии для Украины Совет по внешней политике Дании одобрил выделение нового пакета военной помощи для Украины стоимостью 2,3 млрд крон ($336,6 млн). Об этом сообщило Минобороны Дании.

18:10 В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18:06 США выделят почти $2 млн на изучение стран бывшего СССР и Восточной Европы Бюро разведки и исследований Госдепартамента США собирается выделить в этом году $1,9 млн на программу изучения стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, инициатива должна содействовать американским внешнеполитическим целям.

18:05 Юлия Савичева рассказала о предстоящем концерте в Петербурге Певица Юлия Савичева рассказала подробности о предстоящем концерте в Санкт-Петербурге, который приурочен к 20-летию её творческой деятельности.

18:03 Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя в Кировском районе Донецка Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя в Кировском районе города.

18:03 Радченко — об Абаскале: терпение руководства «Спартака» когда-то закончится Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

18:02 В Подмосковье привлекли 1,6 трлн рублей инвестиций в 2023 году В экономику Московской области в 2023 году привлекли 1,59 трлн рублей, заявила заместитель председателя регионального правительства Екатерина Зиновьева.

18:01 Крым получит из бюджета более 20 млн рублей на газификацию льготников Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в соцсетях, что регион дополнительно получит около 20,9 млн рублей на программу социальной газификации. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

18:01 Участники ВФМ-2024 посетили КФУ имени Вернадского во Владивостоке Иностранная делегация посетила КФУ им. В.И. Вернадского во Владивостоке в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024).

18:00 Артисты Театра оперы и балета Удмуртии в сентябре посетят с гастролями КНР Гастроли Театра оперы и балета Удмуртии пройдут в Китае в сентябре 2024 года.

17:59 Руденя: в разбившемся Ил-76 были также военные лётчики из Тверской области В самолёте Ил-76, разбившемся в Ивановской области, были также и военные лётчики из тверского региона, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

17:59 В Челябинской области 350 млн рублей направили на закупку семян В Минсельхозе Челябинской области заявили о выделении 350 млн рублей на закупку семян зерновых, картофеля и зернобобовых культур.

17:59 Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в подмосковном Королёве Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.

17:58 Новое медучреждение построят в тюменском Ишиме В Ишиме Тюменской области к 2026 году возведут новую поликлинику областной больницы.

17:58 Челябинцы оформили налоговый вычет в размере 9,5 млрд рублей за 2023 год Жители Челябинской области, используя налоговый вычет за 2023 год, смогли вернуть себе из бюджета в общей сложности 9,5 млрд рублей.

17:58 Суд приговорил мэра Называевска к штрафу за 97 сгоревших в 2022 году домов В Омской области суд вынес приговор мэру города Называевск Виктору Лупиносу по делу о пожаре в 2022 году, в результате которого сгорели 97 частных и многоквартирных жилых домов.

17:57 Услугами тюменского аэропорта воспользовались 175 тысяч пассажиров в феврале В тюменском аэропорту Рощино заявили о росте пассажиропотока в феврале 2024 года.

17:57 В Ботаническом саду Петербурга зацвели первоцветы В Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в Санкт-Петербурге началось цветение первоцветов.

17:57 Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам из-за невыплаченного ущерба Компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream подала иск на британскую компанию Lloyd's и американскую Arch Insurance в связи с невыплаченным ущербом.

17:52 Омбудсмен Ярославская рассказала подробности о проекте «Наставничество» Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала подробности о проекте «Наставничество».

17:51 Энрике: необходимо контролировать игровое время таких футболистов, как Мбаппе Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игровом времени форварда Килиана Мбаппе.

17:47 Кимаковский: взятие Невельского позволит усилить давление на ВСУ в Красногоровке Освобождение Невельского в ДНР даст возможность российским войскам усилить давление на гарнизон украинской армии в Красногоровке, которая расположена на западе от Донецка, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

17:47 Исследование: в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников По данным на начало 2024 года, в России зарегистрировано 13 млн кроссоверов и внедорожников, или 28% от общего числа легковых машин в стране.

17:43 Медведев назвал матч с Кордой в Индиан-Уэллсе идеальным в плане поведения Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче третьего круга с американцем Себастьяном Кордой.

17:41 Режиссёр Габриа рассказал о спектакле «Жанна» в тюменском театре Главный режиссёр петербургского театра «Мастерская» Роман Габриа рассказал о спектакле «Жанна», премьера которого состоится в апреле в тюменском Большом драматическом театре.

17:36 Путин: 30 тысяч заявок поступило на программу «Время героев» с марта Российский президент Владимир Путин заявил, что с начала марта уже 30 тыс. заявок поступило на программу «Время героев».

17:33 В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтфлота В Калининградской области начался полевой выход инженерных подразделений Балтийского флота. К учениям привлекли 400 военнослужащих и более 80 единиц военной и специальной техники.

17:33 МО России показало видео брошенной техники ВСУ и убегающих украинских боевиков Министерство обороны России показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки в Белгородской области. На кадрах — подбитая техника и «убегающие террористы, уносящие раненых».

17:33 МЧС Петербурга эвакуировал с отколовшейся льдины в Финском заливе 15 рыбаков Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга эвакуировали 15 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Об этом говорится в Telegram-канале городского ГУМЧС.

17:32 Путин: всё больше людей из-за границы проявляют интерес к России Всё больше людей из-за границы проявляют интерес к России и желание работать здесь, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

17:30 В ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 15 февраля вводят ограничения на зимних автомобильных дорогах и переправах из-за ожидающегося повышения температуры воздуха до плюсовых значений.

17:30 Пушилин заявил о намерении Донбасса делать большой вклад в экономику России Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что Донбасс намерен делать большой вклад в экономику России.

17:29 Путин: более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России» Российский президент Владимир Путин заявил, что более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России».

17:27 Сарри покинул пост главного тренера «Лацио» Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри принял решение покинуть римский клуб.

17:26 Архитектурный фестиваль пройдёт в Выборге Архитектурный фестиваль «Память места» состоится в Выборге. Регистрация открыта до 1 апреля.

17:22 Минобороны показало видео американских БМП боевиков ВСУ, уничтоженных на границе Украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, использовали американские бронемашины M113 и Bradley, которые в итоге были уничтожены вместе с личным составом. Министерство обороны России опубликовало видео с поражённой техникой противника.

17:21 Регионы УрФО восстановят 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР Регионы Уральского федерального округа восстановят более 240 объектов инфраструктуры в ЛНР и ДНР в 2024—2025 годах.

17:15 В Лефортове построят семь домов по программе реновации В столичном районе Лефортово строят и проектируют семь домов по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

17:15 Стоимость биткоина достигла $73 тысяч Стоимость биткоина достигла $73 тыс.

17:15 Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации операторов БПЛА под Харьковом Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска уничтожили место дислокации операторов беспилотников украинской армии на Харьковском направлении.

17:14 Мирра Андреева объяснила снятие с турнира в Майами проблемами с сухожилиями запястья Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему приняла решение сняться с турнира WTA 1000 в Майами (США).

17:14 MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot Украинская армия не сможет восстановить потенциал ПВО после уничтожения ЗРК Patriot.

17:10 В Нижнем Тагиле установили личности ряда подростков — участников массовой драки В Нижнем Тагиле установили личности нескольких подростков, участвовавших в массовой драке 9 марта.

17:05 Врач Утюмова рассказала о полезных свойствах бобовых продуктов Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

17:04 Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте с Россией Украине не победить в противостоянии с Россией. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

17:03 Умерла актриса Галина Яцкина Советская и российская актриса Галина Яцкина умерла в возрасте 79 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

17:03 Вирусолог Викулов: меры профилактики ОРВИ и гриппа нужно соблюдать до апреля Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал проявлять бдительность в отношении профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа, до апреля включительно.

17:02 Сорокин: советую членам WADA почитать концепцию Игр дружбы Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин высказался о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно условий проведения турнира.

17:02 Губернатор Паслер: оренбургские лётчики были на борту разбившегося Ил-76 Оренбургские лётчики были на борту самолёта Ил-76, который разбился в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.