Reuters: натовские неплательщики рискуют остаться без защиты при Трампе

Генерал-лейтенант в отставке и бывший начальник штаба Совета национальной безопасности Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью Reuters, что в случае победы Трампа будет настаивать на изменениях в НАТО. По его мнению, в итоге альянс трансформируется, и на его защиту смогут рассчитывать только те страны НАТО, которые тратят на оборону не менее 2% ВВП.

В случае возвращения Дональда Трампа к власти он будет настаивать на изменениях в НАТО, которые могут привести к потере защиты от внешнего нападения для некоторых стран-членов, заявил экс-советник Трампа по нацбезопасности в интервью Reuters.

Кит Келлог, генерал-лейтенант в отставке и бывший начальник штаба Совета национальной безопасности Дональда Трампа, заявил, что, если один из членов альянса не будет тратить не менее 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, как было оговорено, он поддержит лишение этой страны защиты по Пятой статье Североатлантического договора. Без этой защиты страна НАТО не может быть уверена, что другие члены альянса придут ей на помощь. «Если вы собираетесь быть частью альянса, вносите свой вклад в альянс, будьте частью альянса», — призвал Келлог.

Трамп вызвал резкие упрёки со стороны президента-демократа Джо Байдена и высокопоставленных западных чиновников, когда на митинге в выходные дни заявил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, и даже будет поощрять Россию нападать на них.

Келлог отказался сообщить, обсуждал ли он своё предложение с Трампом, хотя, по его словам, они часто говорили о будущем НАТО. По мнению отставного генерала, если Трамп победит, он, скорее всего, предложит провести встречу альянса в июне 2025 года, чтобы обсудить его судьбу. Келлог считает, что впоследствии НАТО может стать «многоуровневым альянсом», в котором некоторые страны будут пользоваться большей защитой в зависимости от их соответствия основополагающим статьям НАТО.