Le Monde: «российская угроза» побудила ЕС и НАТО задуматься о мобильности войск

Опасения по поводу «угрозы» с востока заставили членов Евросоюза и Североатлантического альянса начать предпринимать шаги для обновления системы военной логистики на европейском континенте, дабы в случае конфликта обеспечить быструю переброску солдат и техники, сообщает Le Monde. По информации издания, Еврокомиссия уже обещала, что выделит €807 млн на ремонт устаревших объектов инфраструктуры двойного назначения, а к 2027 году планирует потратить на эти цели €1,7 млрд.

Система логистики, которая со времён окончания холодной войны оставалась среди всех статей военных бюджетов стран НАТО «бедным родственником», на фоне всё чётче вырисовывающейся «российской угрозы» вновь становится в глазах Североатлантического альянса одним из приоритетов, констатирует Le Monde.



Как разъясняет французское издание, конфликт на Украине обнажил отставание Запада в сфере «войсковой мобильности»: в частности, планы, предназначенные для быстрого перемещения важнейших средств по европейскому континенту в случае конфликта, не обновлялись с 1997 года и отчасти устарели — не говоря уже о том, что после падения Берлинской стены, граница, которую должно защищать НАТО, сдвинулась больше чем на тысячу километров на восток.

Теперь западные союзники вознамерились это недостаток ликвидировать. По данным Le Monde, 24 января Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета помощи в размере €807 млн, предназначенного для финансирования 38 проектов «войсковой мобильности», в рамках которых будут, в частности, обновлена часть объектов железнодорожных сетей в десяти странах ЕС. К примеру, французский государственный оператор железных дорог SNCF получит €54,3 млн на ремонт четырёх сортировочных станций, которые будут эксплуатироваться и в военных, и в гражданских целях, и ещё €3,6 млн на обеспечение защиты вокзалов городов Бордо, Мец и Гренобль от «масштабных перебоев с подачей электроэнергии».

Как подчёркивается в заявлении Еврокомиссии, помимо железнодорожных объектов проекты также позволят обновить «инфраструктуру двойного назначения в портах Бельгии и Швеции, аэропортах Латвии и Литвы, а также на внутренних судоходных путях во Франции».

По информации Le Monde, в общей сложности на обновление военно-транспортной инфраструктуры в Брюсселе собираются в период до 2027 года потратить €1,7 млрд. Это, впрочем, даже меньше, чем планировалось изначально: когда инициативу ещё только обсуждали в 2020 году, необходимые затраты оценивались в €6,5 млрд, однако многие члены ЕС предпочли тогда отложить вопрос.

В конце января Германия, Нидерланды и Польша подписали соглашение, направленное на обеспечение «как можно более быстрого и эффективного» перемещения личного состава и техники от глубоководных портов в Северном море к восточным рубежам Европы, также упоминается в материале Le Monde. По оценке завизировавшего документ министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, важность способности быстро перебрасывать войска западным странам продемонстрировали именно масштабные боевые действия на Украине.