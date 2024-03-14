New York Times Оригинал

NYT: мелочи — новой американской помощи хватит Украине всего на несколько недель

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США одобрили выделение Украине помощи в размере $300 млн, что гораздо меньше, чем прошлые многомиллиардные пакеты, отмечает The New York Times. Этих денег хватит буквально на несколько недель, эффект от них будет минимальный, говорят эксперты.
NYT: мелочи — новой американской помощи хватит Украине всего на несколько недель
AP

 

США одобрили выделение Украине $300 млн на вооружения, но этого хватит Киеву на несколько недель, пишет The New York Times. «Эти боеприпасы позволят украинским орудиям стрелять какое-то время, но лишь недолго, — заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. — Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, и это не предотвратит исчерпание боеприпасов у Украины».
 
Среди вооружений, которые будут переданы Киеву в рамках этого нового пакета, называют ракеты Stinger, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Как отмечает автор статьи, $300 млн — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи. «Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, добавив, что влияние нового пакета будет «минимальным».
 
Европейские страны тоже работают над выделением Украине своих пакетов помощи по объёму даже больше, чем последний американский. Но вряд ли Европа сможет заменить США в этом деле, как минимум, потому, что ей самой сложно нарастить производство оружия.

 

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