Обозреватель AC: американское оружие на Украине пропадает, как в чёрной дыре

07:08 Путин: если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что, если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт.

07:00 Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

06:55 Путин: КНДР ни о чём не просила Россию, поскольку обладает своим ядерным оружием Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что у КНДР есть свой ядерный зонтик, и она ни о чём не просила Россию.

06:54 Артамонов сообщил о возможных прилётах БПЛА в Липецке и Липецком районе Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможных прилётах беспилотников в Липецке и Липецком районе.

06:42 Путин: у России не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же самым Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет.

06:39 Мэрия Белгорода сообщает об обстреле села Мокрая Орловка Ведётся обстрел села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.

06:35 Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией.

06:27 Путин: ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

06:24 Кимаковский: ВСУ отвели тяжёлую западную технику от Красногоровки и Невельского Украинские войска заблаговременно отвели тяжёлую технику западного производства из-под Красногоровки и освобождённого российскими военными Невельского.

06:19 Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке.

06:15 Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.

06:11 Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

06:10 Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта.

06:04 Антонов: оружие США будет уничтожено на Украине, его поставки не остановят СВО Поставляемые США Украине вооружения будут уничтожены и не остановят СВО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

05:59 Семь беспилотников уничтожены силами ПВО над Брянской областью Семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены силами ПВО над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.

05:55 Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел.

05:54 Десантники уничтожили «Солнцепёком» опорные пункты ВСУ под Артёмовском Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожил укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на Артёмовском направлении.

05:51 Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена.

05:49 Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.

05:45 Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

05:36 Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но не на те, которые основаны на хотелках Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.

05:30 Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа Западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.

05:27 Путин заявил, что необходимости применить ТЯО в ходе спецоперации не было Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.

05:26 Путин: Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несётся так в лоб Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости российский президент Владимир Путин.

05:20 Путин: если войска США появятся на Украине, отнесёмся к ним как к интервентам Если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.

05:15 Путин: если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое Президент России Владимир Путин не исключил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.

05:09 Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ Шебекина Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

05:05 Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.

05:01 Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки БПЛА В районе села Круглое Красненского района Белгородской области в результате атаки БПЛА повреждена линия электропередачи.

04:57 Старовойт: ещё один украинский БПЛА сбит над Курской областью В небе над Курской областью сбит ещё один украинский БПЛА самолётного типа.

04:45 Силами ПВО в Курском районе сбито три украинских БПЛА Средства ПВО сбили три украинских БПЛА в Курском районе Курской области.

04:44 Гладков: при падении БПЛА повреждены линия газоснабжения и два домовладения При падении беспилотников в Губкинском городском округе Белгородской области повреждены линия газоснабжения и два домовладения.

04:39 Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолётного типа.

04:34 Гусев: в Воронежской области несколько раз работали системы ПВО На территории Воронежской области несколько раз работали системы ПВО.

04:24 Ракетная опасность объявлена в Курском районе Ракетная опасность объявлена в Курском районе Курской области.

04:22 Посольство КНР: продажи США оружия Тайваню превращают остров в пороховую бочку Продажи администрацией США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку и ставят его жителей перед серьёзной угрозой.

04:10 Два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Белгородской области Два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области.

03:58 Два украинских БПЛА сбиты над Курском Два украинских беспилотника сбиты над Курском, работают силы ПВО.

03:50 Советник Пушилина: российские войска улучшили тактическое положение у Часова Яра Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр.

03:33 Украинский блогер Шарий попросил спецслужбы России расследовать покушение на него Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него, произошедшее в Испании.

03:25 Экс-разведчик Риттер: отречение США от Украины унизило Макрона Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение.

03:01 Delfi: полиция Литвы сообщила о нападении в Вильнюсе на экс-главу ФБК Волкова Полиция Литвы сообщила, что на живущего в Вильнюсе бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова** напал неизвестный возле его дома с молотком.

02:49 Экс-офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления в НАТО Экс-представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф заявил в интервью SwebbTV, что шведский народ не желал вступления страны в НАТО, которое было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе.

02:44 Гусев: БПЛА ликвидирован в Воронежской области Беспилотник ликвидирован дежурными средствами ПВО в Воронежской области.

02:39 В городе Сумы слышны взрывы В городе Сумы на северо-востоке Украины слышны взрывы.

02:30 Туск: победа Трампа на выборах в США повлечёт ослабление давления на Россию Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечёт ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.

02:21 Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Воронежской области В Воронежской области объявлена опасность атаки украинских беспилотников.

02:15 Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине на $126 млн Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.

02:10 Mehr: число пострадавших в Иране во время празднований превысило 3 тысячи Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, превысило 3200 человек.