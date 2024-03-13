Обозреватель AC: американское оружие на Украине пропадает, как в чёрной дыре

07:08
Путин: если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что, если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт.
07:00
Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО стало абсолютно бессмысленным шагом
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.
06:55
Путин: КНДР ни о чём не просила Россию, поскольку обладает своим ядерным оружием
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что у КНДР есть свой ядерный зонтик, и она ни о чём не просила Россию.
06:54
Артамонов сообщил о возможных прилётах БПЛА в Липецке и Липецком районе
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможных прилётах беспилотников в Липецке и Липецком районе.
06:42
Путин: у России не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же самым
Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет.
06:39
Мэрия Белгорода сообщает об обстреле села Мокрая Орловка
Ведётся обстрел села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.
06:35
Путин: немецкие офицеры фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту
Рассуждения немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более, чем фантазией.
06:27
Путин: ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя
Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.
06:24
Кимаковский: ВСУ отвели тяжёлую западную технику от Красногоровки и Невельского
Украинские войска заблаговременно отвели тяжёлую технику западного производства из-под Красногоровки и освобождённого российскими военными Невельского.
06:19
Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой
Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке.
06:15
Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы.
06:11
Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
06:10
Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ
Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта.
06:04
Антонов: оружие США будет уничтожено на Украине, его поставки не остановят СВО
Поставляемые США Украине вооружения будут уничтожены и не остановят СВО, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
05:59
Семь беспилотников уничтожены силами ПВО над Брянской областью
Семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены силами ПВО над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом Брянской области.
05:55
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел.
05:54
Десантники уничтожили «Солнцепёком» опорные пункты ВСУ под Артёмовском
Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожил укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на Артёмовском направлении.
05:51
Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена
Ракетная опасность в Белгородской и Курской областях отменена.
05:49
Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.
05:45
Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.
05:36
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, но не на те, которые основаны на хотелках
Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.
05:30
Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа
Западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.
05:27
Путин заявил, что необходимости применить ТЯО в ходе спецоперации не было
Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда.
05:26
Путин: Россия готова к ядерной войне, но не думаю, что все несётся так в лоб
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости российский президент Владимир Путин.
05:20
Путин: если войска США появятся на Украине, отнесёмся к ним как к интервентам
Если войска США появятся на Украине, Россия отнесётся к ним как к интервентам.
05:15
Путин: если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое
Президент России Владимир Путин не исключил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.
05:09
Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ Шебекина
Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле ВСУ города Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
05:05
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.
05:01
Линия электропередачи повреждена в Белгородской области в результате атаки БПЛА
В районе села Круглое Красненского района Белгородской области в результате атаки БПЛА повреждена линия электропередачи.
04:57
Старовойт: ещё один украинский БПЛА сбит над Курской областью
В небе над Курской областью сбит ещё один украинский БПЛА самолётного типа.
04:45
Силами ПВО в Курском районе сбито три украинских БПЛА
Средства ПВО сбили три украинских БПЛА в Курском районе Курской области.
04:44
Гладков: при падении БПЛА повреждены линия газоснабжения и два домовладения
При падении беспилотников в Губкинском городском округе Белгородской области повреждены линия газоснабжения и два домовладения.
04:39
Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА
Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолётного типа.
04:34
Гусев: в Воронежской области несколько раз работали системы ПВО
На территории Воронежской области несколько раз работали системы ПВО.
04:24
Ракетная опасность объявлена в Курском районе
Ракетная опасность объявлена в Курском районе Курской области.
04:22
Посольство КНР: продажи США оружия Тайваню превращают остров в пороховую бочку
Продажи администрацией США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку и ставят его жителей перед серьёзной угрозой.
04:10
Два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Белгородской области
Два беспилотника сбиты в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа Белгородской области.
03:58
Два украинских БПЛА сбиты над Курском
Два украинских беспилотника сбиты над Курском, работают силы ПВО.
03:50
Советник Пушилина: российские войска улучшили тактическое положение у Часова Яра
Российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр.
03:33
Украинский блогер Шарий попросил спецслужбы России расследовать покушение на него
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него, произошедшее в Испании.
03:25
Экс-разведчик Риттер: отречение США от Украины унизило Макрона
Решение США сворачивать украинский проект поставило президента Франции Эммануэля Макрона в крайне неловкое положение.
03:01
Delfi: полиция Литвы сообщила о нападении в Вильнюсе на экс-главу ФБК Волкова
Полиция Литвы сообщила, что на живущего в Вильнюсе бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова** напал неизвестный возле его дома с молотком.
02:49
Экс-офицер Рихтхофф назвал российскую угрозу предлогом для вступления в НАТО
Экс-представитель «Шведских демократов» и офицер в отставке Рогер Рихтхофф заявил в интервью SwebbTV, что шведский народ не желал вступления страны в НАТО, которое было продиктовано мифами политических элит о российской угрозе.
02:44
Гусев: БПЛА ликвидирован в Воронежской области
Беспилотник ликвидирован дежурными средствами ПВО в Воронежской области.
02:39
В городе Сумы слышны взрывы
В городе Сумы на северо-востоке Украины слышны взрывы.
02:30
Туск: победа Трампа на выборах в США повлечёт ослабление давления на Россию
Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечёт ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.
02:21
Опасность атаки украинских беспилотников объявлена в Воронежской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки украинских беспилотников.
02:15
Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине на $126 млн
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.
02:10
Mehr: число пострадавших в Иране во время празднований превысило 3 тысячи
Число людей, пострадавших в Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, превысило 3200 человек.
02:05
Интервью Путина Киселёву выйдет 13 марта в 10:00
Видеоинтервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня», ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселёву выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА Новости 13 марта в 10:00.