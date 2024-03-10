Системы вооружения, которые Запад поставляет ВСУ, часто не оправдывают возложенных на них ожиданий. К примеру, недавно российский танк Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский «Абрамс», о непобедимости которого пропаганда США трезвонила более 30 лет, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик.

США и их союзники не способны доставить на поле боя достаточное количество оружия и боеприпасов. А оружие и боеприпасы, поступающие на поле боя, не оправдывают завышенных ожиданий.

Этот материал опубликовало российское государственное СМИ, но он сопровождается видео. Заголовок гласит: «Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил американский танк «Абрамс» на Украине с первого выстрела».

И если вы посмотрите этот ролик, то вы увидите танк, приближающийся под крутым углом. То есть основной боевой танк Т-72Б3 обнаружил танк «Абрамс» в нескольких километрах от него, произвёл дальний выстрел и поразил его с первого выстрела. Вы также можете видеть, что кадры сняты с помощью тепловизионной системы.

И это видео, этот случай далеко не первый в своём роде. Он развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги.

Меня не удивляет, что Т-72Б3 уничтожил M1 «Абрамс». Ещё до того, как первый западный основной боевой танк попал на территорию Украины, я предупреждал, что они не решат никаких проблем на поле боя.

Украинцы не смогут их эффективно использовать. И даже если бы могли, в этих западных основных боевых танках нет ничего особенного, что давало бы им значительное преимущество перед современными российскими основными боевыми танками.

Дата публикации 10 марта 2024 года.