New Atlas Оригинал

New Atlas: российские танкисты разбили миф о превосходстве «Абрамсов» одним выстрелом

Материал представлен в переводе ИноТВ
Системы вооружения, которые Запад поставляет ВСУ, часто не оправдывают возложенных на них ожиданий. К примеру, недавно российский танк Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский «Абрамс», о непобедимости которого пропаганда США трезвонила более 30 лет, заявил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик.

США и их союзники не способны доставить на поле боя достаточное количество оружия и боеприпасов. А оружие и боеприпасы, поступающие на поле боя, не оправдывают завышенных ожиданий.

Этот материал опубликовало российское государственное СМИ, но он сопровождается видео. Заголовок гласит: «Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил американский танк «Абрамс» на Украине с первого выстрела».
 
И если вы посмотрите этот ролик, то вы увидите танк, приближающийся под крутым углом. То есть основной боевой танк Т-72Б3 обнаружил танк «Абрамс» в нескольких километрах от него, произвёл дальний выстрел и поразил его с первого выстрела. Вы также можете видеть, что кадры сняты с помощью тепловизионной системы.
 
И это видео, этот случай далеко не первый в своём роде. Он развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги.
 
Меня не удивляет, что Т-72Б3 уничтожил M1 «Абрамс». Ещё до того, как первый западный основной боевой танк попал на территорию Украины, я предупреждал, что они не решат никаких проблем на поле боя.
 
Украинцы не смогут их эффективно использовать. И даже если бы могли, в этих западных основных боевых танках нет ничего особенного, что давало бы им значительное преимущество перед современными российскими основными боевыми танками.
 
Дата публикации 10 марта 2024 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
New Atlas США Северная Америка
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