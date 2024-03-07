National Interest Оригинал

NI: «пропагандистский миниуспех» — Россия менее чем за неделю уничтожила три американских «Абрамса»

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Россия менее чем за неделю уничтожила на Украине три американских танка M1 Abrams, пишет The National Interest. Это потери ВСУ активно освещались в соцсетях и стали «пропагандистским миниуспехом» Москвы.
NI: «пропагандистский миниуспех» — Россия менее чем за неделю уничтожила три американских «Абрамса»
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Менее чем за неделю Украина стала свидетелем уничтожения трёх американских танков M1 Abrams предположительно российскими противотанковыми управляемыми ракетами, пишет The National Interest. 
 
Эти потери особенно активно освещались в социальных сетях и стали «пропагандистским миниуспехом» России.
 
Изначально США поставили Киеву 31 танк M1 Abrams, и этот вклад подвергся критике как недостаточный для существенного изменения динамики на поле боя. Внедрение западных танков, в том числе британских Challenger 2 и немецких Leopard 2, затруднялось необходимостью переучивать украинских военных, привыкших к советским моделям.

По мере развития событий зону конфликта на Украине стали называть «кладбищем танков».
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источник
National Interest США Северная Америка
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