NI: «пропагандистский миниуспех» — Россия менее чем за неделю уничтожила три американских «Абрамса»

10:59 В Новосибирске загорелись два частных дома В Новосибирске произошло возгорание двух частных жилых домов.

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09:00 29 очков Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Милуоки» в матче НБА «Голден Стэйт Уорриорз» нанёс поражение «Милуоки Бакс» в матче НБА.

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