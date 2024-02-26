Уничтожение российскими войсками первого американского танка Abrams на Украине поднимает вопрос об уязвимости западной военной техники и вполне может повлиять на будущие поставки оружия и поддержку Киева в целом, пишет BNN. Это событие вызывает сомнения насчёт стратегической пользы и долгосрочности поддержки — поэтому Запад может пересмотреть условия дальнейшей помощи Украине.

Недавнее заявление российских военных об уничтожении первого танка Abrams в районе Авдеевки знаменует собой «переломный момент» в продолжающемся конфликте, утверждает BNN. Это событие не только невыгодно для Украины подчёркивает уязвимость иностранной военной техники, но и ставит под вопрос будущее поставок оружия Киеву.

Американский танк Abrams, известный своими передовыми технологиями и боевыми возможностями, преподносился западными союзниками как значительное пополнение военного арсенала Украины. Именно поэтому, как отмечает издание, «его уничтожение российскими войсками бросает вызов представлениям о неуязвимости передовой западной военной техники».

Кроме того, это событие может иметь негативные последствия для динамики международной поддержки Украины. Эффективность западной военной помощи, примером которой являются те же самые Abrams, сейчас находится под пристальным вниманием. Хотя предоставление такой техники представляет собой обязательство союзников по поддержке Киева, её уничтожение «вызывает вопросы о стратегической пользе и долгосрочной жизнеспособности этой поддержки». Этот инцидент может привести к переоценке видов помощи, предоставляемой Украине, с акцентом на устойчивость и сложные реалии современной войны, передаёт BNN.