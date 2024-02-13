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Обозреватель: в Чехии так и не начали ремонтировать старые украинские танки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не приступило к ремонту танков Т-64 для ВСУ, о котором договорились в прошлом году. Как пишет «Обозреватель», украинская сторона так и не поставила ни одной единицы этой техники.
Обозреватель: в Чехии так и не начали ремонтировать старые украинские танки
AP
Чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не приступило к ремонту танков Т-64 для ВСУ, о котором договорились в прошлом году. Как пишет «Обозреватель», украинская сторона так и не поставила ни одной единицы этой техники.
 
По словам спикера VOP CZ Ростислава Розновского, компании пока нечего ремонтировать.
 
«Украинская сторона ещё не передала ни одного танка», — подчеркнул он.
 
Как напоминает издание, о контракте между VOP CZ и украинским государственным концерном «Укроборонпром» стало известно в феврале 2023 года. Предполагалось, что чешское предприятие будет модернизировать танки Т-64, которые десятилетиями стояли на складах на Украине, после чего их должны были отправить непосредственно на фронт. Также в прошлом году сообщалось об открытии центра ремонта Т-64 в Польше.
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источник
Обозреватель Украина Европа
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военная техника танк Украина Чехия
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