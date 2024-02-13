Обозреватель: в Чехии так и не начали ремонтировать старые украинские танки

15:34
Галунин выиграл золото Спартакиады в лыжном двоеборье
Представитель Нижегородской области Артём Галунин выиграл соревнования по лыжному двоеборью в категории HS 85-109 на Спартакиаде сильнейших.
15:33
Мосбиржа сообщила, что возобновит торги на фондовом рынке в 15:45 мск
Московская биржа сообщила, что возобновит торги на фондовом рынке в 15:45 мск.
15:32
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки родственников в Уфе
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства массовой драки родственников во дворе дома в Уфе.
15:23
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР Востротина
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Валерия Востротина, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане.
15:22
Роскомнадзор заявил об утечке 510 млн записей о россиянах с начала 2024 года
Роскомнадзор заявил об утечке в сеть 510 млн записей о россиянах с начала текущего года.
15:21
Непомнящий: Головин — гордость российского футбола
Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Монако» Александра Головина гордостью российского футбола.
15:21
В Тверской области представлено более 14 тысяч вакансий в феврале
В Тверской области для жителей открыто 14,7 тыс. вакансий. В январе 2024 года 423 человека были трудоустроены при содействии региональной службы занятости населения.
15:18
В Москве произошло возгорание в выселенном здании на Ленинградском проспекте
В выселенном здании на Ленинградском проспекте в Москве произошёл пожар, возгорание ликвидировано.
15:17
«Балтика» объявила о переходе венесуэльского защитника Луны
Венесуэльский защитник Диего Луна перешёл в «Балтику» из «Каракаса».
15:16
В Северной Осетии от ожога пищевода умер мужчина, выпивший «минеральную воду»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что мужчина, получивший накануне ожог пищевода из-за жидкости, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице.
15:16
В Якутии из аварийного жилья переселили 200 семей
В Якутии 200 семей из аварийных домов получили новые квартиры.
15:15
В Тюменской области 26 человек с COVID-19 госпитализировали за неделю
В Тюменской области на 22,9% выросла заболеваемость коронавирусом по итогам минувшей недели, с 5 по 11 февраля, по сравнению с данными за предыдущую неделю.
15:15
В Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение неонатального скрининга
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что в 2024 году в регионе направят 240 млн рублей на проведение скрининга новорождённых.
15:13
Петербургский международный культурный форум в 2024 году пройдёт в сентябре
Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур пройдёт в сентябре 2024 года.
15:13
Путин поручил ОНФ изучить обращения, поступившие на пресс-конференцию
Российский президент Владимир Путин поручил движению «Народный фронт «За Россию» проанализировать обращения граждан, которые поступили в рамках пресс-конференции главы государства, прошедшей 14 декабря 2023 года.
15:09
Тренер Байдачный: сын живёт под Барселоной, отношение к россиянам не изменилось
Российский футбольный тренер Анатолий Байдачный рассказал, что в Испании отношение к россиянам не поменялось.
15:09
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.
15:07
Чанов: Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может стать легендой клуба.
15:06
Путин поручил расширить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых российских регионах на вторичное жильё.
15:03
Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 «Восток».
14:57
Шевченко рассказала, что Вяльбе поздравляет её с успехами в биатлоне
Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе всегда поздравляет её с успехами после перехода.
14:56
Участники конкурса «Зелёный квадрат» начали создавать арт-объекты в Крыму
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» приступили к созданию арт-объектов для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.
14:56
Договоры о льготной ипотеке заключили четыре тысячи IT-специалистов Подмосковья
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что IT-специалисты региона оформили около четырёх тыс. договоров на льготную ипотеку общей суммой около 35 млрд рублей.
14:55
Экс-президент «Локомотива» Смородская рассказала, что её хотели убить
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что её хотели убить из-за попытки закрыть рынки на спортивных объектах.
14:54
Костомаров заявил, что психолог не сильно помог ему в процессе восстановления
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что психолог не сильно помог ему в момент восстановления.
14:47
Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону
Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону.
14:45
Объявлена деловая программа Форума будущих технологий — 2024
Стала известна деловая программа Форума будущих технологий, который состоится 13—14 февраля 2024 года в Москве. Запланированы экспертные дискуссии, посвящённые генетическим технологиям как части медицины будущего.
14:44
La Gazzetta dello Sport: Леклер знал о переходе Хэмилтона, продлевая контракт с Ferrari
Президент Ferrari Джон Элканн заранее поставил в известность пилота Шарля Леклера о том, что команда ведёт переговоры с семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.
14:44
Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.
14:44
МЧС выпустило предупреждение по ХМАО в связи с ветром до 18 м/с и метелью
МЧС предупредило жителей Ханты-Мансийского автономного округа об ухудшении погодных условий в нескольких районах в среду, 14 февраля.
14:44
В ХАМАС приветствовали предложение Москвы по межпалестинской встрече
ХАМАС приветствует предложение Москвы о проведении межпалестинской встречи для преодоления внутреннего раскола, заявил член политбюро движения Мохаммад Назал.
14:44
Путин поручил изучить вопрос наращивания числа субсидируемых авиамаршрутов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения по увеличению на Дальнем Востоке субсидируемых авиамаршрутов.
14:42
Кинолог Голубев рассказал, что делать при встрече со стаей бездомных собак
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как себя вести и какие действия предпринять при встрече со стаей бездомных собак.
14:41
Метеоролог Позднякова прокомментировала морозы в ряде регионов России
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину морозов в ряде регионов страны.
14:38
Нацполиция: осуждённые условно уклонисты всё равно подлежат призыву в ВСУ
Украинцы, которых осудили условно за уклонение от мобилизации, всё равно подлежат призыву в армию. Об этом заявил первый замглавы нацполиции Максим Цуцкиридзе.
14:38
Лавров: у Швейцарии не выйдет навязывать посреднические услуги по Украине
Попытки Швейцарии навязать посредничество по Украине не увенчаются успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции клуба «Валдай».
14:34
Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген
Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) был признан виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген.
14:34
Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе на отказе украинки Костюк
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг теннисного турнира в Дохе (Катар).
14:31
Костомаров признался, что без поддержки жены не мог заниматься своим восстановлением
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что без поддержки жены Оксаны Домниной не мог бы заниматься своим восстановлением после болезни.
14:29
В Еврокомиссии заявили, что знают об объявлении премьера Эстонии в розыск
Еврокомиссия осведомлена об объявлении в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас в России, она пока этого не комментирует, заявила представитель ЕК Набила Массрали.
14:26
Солдат ВСУ получил 28 лет колонии за убийство двух мирных жителей
Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам колонии украинского военнослужащего Андрея Каирского, который убил двух задержанных мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
14:24
Биатлонистка Шевченко призналась, что в индивидуальной гонке бежала с хорошим запасом
Наталия Шевченко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
14:21
МВД объявило в розыск стримера Mellstroy
Министерство внутренних дел объявило в розыск стримера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy.
14:19
Розыгрыши среди участников программы «Миллион призов» пройдут с 16 по 18 марта
Жители Москвы, проголосовавшие онлайн на выборах президента России, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призы будут разыграны с 16 по 18 марта.
14:18
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук»
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.
14:17
В Удмуртии четыре объекта внесли в реестр культурного наследия в 2023 году
Председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике парламента Удмуртии Андрей Ураськин сообщил, что за три года действия закона о сохранении нематериального культурного наследия в региональный реестр было внесено 87 объектов, из них четыре — в 2023 году.
14:17
В Татарстане завели дело по факту жестокого обращения с животными
В Нижнекамском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту издевательства над собаками в селе Шингальчи.
14:15
Костомаров: чувствую себя не героем, а жертвой
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что после перенесённой болезни ощущает себя жертвой.
14:15
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке.
14:15
ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ.