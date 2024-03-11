CNN: Россия обошла Запад в производстве артиллерийских снарядов почти в три раза

Союзники по НАТО заметно уступают Москве в выпуске боеприпасов для артиллерии. Россия производит ежегодно порядка 3 млн боеприпасов, в то время как США и Европа — лишь около 1,2 млн, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Похоже, Россия вскоре будет производить почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа. Этот фактор является ключевым преимуществом для текущей операции Москвы на Украине, пишет CNN.
По оценкам НАТО и других источников телеканала, Россия выпускает порядка 250 тыс. боеприпасов для артиллерии в месяц, то есть около 3 млн в год. В то же время западные союзники сообща способны производить ежегодно лишь около 1,2 млн боеприпасов.
Пентагон рассчитывает увеличить производство артиллерийских снарядов до 100 тыс. в месяц к концу 2025 года. Но даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку законопроект о финансировании Украины застопорился в конгрессе, отмечает CNN.
По словам чиновников, российские войска расходуют около 10 тыс. снарядов в день, в то время как ВСУ — всего 2 тыс. Причём на некоторых участках фронта это соотношение для украинской армии «ещё хуже».
«Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем, — это боеприпасы. Речь идёт об артиллерийских снарядах, потому что именно в этой области Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя», — признал в интервью CNN высокопоставленный представитель НАТО.
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