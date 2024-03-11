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Hill: виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

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Лидер меньшинства в палате представителей, демократ Хаким Джеффрис обвинил бывшего президента США Дональда Трампа и журналиста Такера Карлсона в росте антиукраинских настроений в конгрессе, сообщает The Hill. По мнению демократов, именно Трамп дал указание законодателям блокировать законопроект о помощи Киеву.
Hill: виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

Лидер меньшинства в палате представителей, демократ Хаким Джеффрис обвинил бывшего президента США Дональда Трампа и журналиста Такера Карлсона в росте антиукраинских настроений в конгрессе, назвав эту пару лидерами пропутинской фракции Республиканской партии, сообщает The Hill.

Как напоминает издание, помощь Украине откладывалась в палате представителей в течение нескольких месяцев, поскольку республиканцы отказываются одобрять расходы на помощь другим странам без реформы в области безопасности границ.

По мнению демократов, именно Трамп дал указание законодателям блокировать законопроект о помощи Киеву. Этому указанию, в частности, следует спикер палаты представителей Майк Джонсон, отказывающийся выносить законопроект о поддержке Украины на голосование.

Джеффрис, тем временем, намекнул, что в случае, если спикер изменит свою позицию по Украине, демократы не станут требовать его отставки.

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источник
Hill США Северная Америка
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Дональд Трамп конгресс США Такер Карлсон Украина
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