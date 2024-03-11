Hill: виноваты Трамп и Такер Карлсон — демократы объяснили рост антиукраинских настроений в конгрессе

03:27 В Ленинградской области потушили пожар в ангаре на тысяче квадратных метрах Открытое горение в Ленинградской области, где тушили ангар, ликвидировано.

03:14 Захарова: Украину не позвали в НАТО из-за интереса к её западным территориям Украину не позвали в Североатлантический альянс, так как среди членов организации есть явный интерес к западным украинским территориям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

02:59 Депутат Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть военные США Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что в результате уничтожения ВС России двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть военные США.

02:30 В ДНР сообщили об уничтожении ещё одного Аbrams под Авдеевкой ВС России уничтожили ещё один американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

02:20 Орбан: странам Европы надо развивать армию, США не оплатят счёт за безопасность Европейские страны должны выделять деньги на развитие армии и вооружение, так как Соединённые Штаты не будут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

01:49 В Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

01:40 В Авачинском заливе у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4 Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Авачинском заливе у берегов Камчатки.

01:29 Зеленский раскритиковал Папу Римского за призыв к переговорам Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

01:09 Орбан: при победе Трампа США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах есть возможность заключения крупного торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

01:00 Клопп похвалил «Ливерпуль» за ничью с «Манчестер Сити» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ.

00:55 СК на Камчатке возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребёнка Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка в Петропавловске-Камчатском.

00:35 Личка: в «Динамо» Смолов может помочь молодым развиваться Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с соглашением форварда Фёдора Смолова.

00:32 Зеленский анонсировал визит Макрона на Украину Владимир Зеленский анонсировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

00:20 Орбан заявил, что будет плохо, если Байден переизберётся на второй срок Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет плохо, если американский лидер Джо Байден переизберётся на второй срок.

00:19 Карпов: Абаскаля могут уволить из «Спартака» в ближайшее время Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть свой пост в ближайшее время.

00:08 Губерниев: я бы возглавил «Спартак», предложения поступают Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что возглавил бы «Спартак».

00:01 В Госдуме предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил исключить средства физлиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Копия письма на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

23:56 Власти ДНР: в районе посёлка Бердычи под Авдеевкой уничтожен танк Аbrams Российские войска уничтожили американский танк Abrams вблизи посёлка Бердычи под Авдеевкой.

23:54 Ян: в следующем бою размажу Веру, а затем О'Мэлли Российский боец Пётр Ян рассказал, с кем планирует провести следующие поединки.

23:43 Депутат Рады анонсировал кадровые изменения в командовании украинских ВМС и ВВС Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о возможных кадровых перестановках в командовании украинских ВВС и ВМС.

23:41 Абаскаль — о ситуации с Промесом: вопрос по Квинси я не комментирую Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ситуации касательно нападающего Квинси Промеса.

23:30 Орбан заявил, что Трамп пообещал не давать деньги Украине — и конфликт закончится Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.

23:29 В подконтрольном ВСУ Херсоне произошла новая серия взрывов Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

23:24 В Арканзасе в результате стрельбы на вечеринке погибли три человека Три человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городе Джонсборо, штат Арканзас.

23:22 Эрика Андреева вышла в финал квалификации турнира WTA в Чарльстоне Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в финал квалификации турнира категории WTA 125 в Чарльстоне (США).

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23:06 СК России начал проверку по факту пожара в ангаре в Ленобласти Следственные органы проводят проверку по факту пожара в ангаре в Ленобласти, следует из сообщения управления СК России по региону.

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22:38 Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с наступлением священного месяца Рамадан.

22:25 ЦПВС: один сирийский военный убит, ещё один ранен в провинции Идлиб В результате нападения диверсионной группы на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб убит один сирийский военнослужащий, ещё один ранен.

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21:57 Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак» Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что сразу бы согласился на предложение вернуться в стан красно-белых.

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