WT: конгрессмены объявили войну спикеру Джонсону за отказ выделять деньги Украине

04:11
Компания Stratolaunch успешно испытала в США гиперзвуковой аппарат Talon-A
Американская компания Stratolaunch LLC успешно завершила испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).
03:59
Французский политик Филиппо: использование активов России нелегально и глупо
Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в ЕП, политик Флориан Филиппо заявил, что использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо.
03:49
Немецкий журналист Рёпке: Украина позволила России уничтожить ЗРК Patriot
Немецкий журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что украинские войска разместили ЗРК Patriot слишком близко к фронту и дала время ВС России для нанесения по ним удара.
03:31
Times: Джонсон обсудил украинский конфликт с Мадуро
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон совершил тайный визит в Каракас в феврале, в рамках которого встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро для обсуждения украинского конфликта.
03:13
Байден: у США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе
Американский лидер Джо Байден заявил, что у США нет «красной линии» в отношении действий Израиля в секторе Газа.
02:59
В семи областях Украины объявлена воздушная тревога
В Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.
02:33
Байден: Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности жителей Газы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обязан уделять больше внимания безопасности гражданского населения сектора Газа, которые гибнут из-за боевых действий, заявил американский лидер Джо Байден.
02:23
Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются
Грузия стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
01:56
IRNA: Тегеран в конце апреля примет второй международный саммит «Иран — Африка»
Второй международный саммит «Иран — Африка» состоится в Тегеране 26—29 апреля.
01:42
Министр: проект о мобилизации осуждённых могут внести в Раду на следующей неделе
Законопроект, который разрешает мобилизацию осуждённых на Украине, могут внести в парламент страны на следующей неделе, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська в эфире всеукраинского телемарафона.
01:16
«Общественное»: в Одесской области прозвучали повторные взрывы
Повторные взрывы произошли в Одесской области на Украине.
01:03
Кузнецов: Овечкин был большой частью моего успеха
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поблагодарил бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
01:00
Детский омбудсмен помогла вернуть в Россию 32 ребёнка из Сирии
Очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Сирии, возвращена в Россию 10 марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Об этом RT сообщили в аппарате детского омбудсмена.
00:59
Bloomberg: на восстановление Украины могут выделить $1 трлн
На Украине начинают работу ряд зарубежных компаний, занимающихся восстановлением пострадавшей инфраструктуры.
00:47
Бабич: поблагодарил Эраковича за выбор «Зенита», ведь я мог не стать спартаковцем
Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о разговоре с соотечественником Страхиней Эраковичем из «Зенита» после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
00:45
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
00:34
Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в дебютном матче Кузнецова
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:31
В Одессе произошли взрывы
В Одессе на Украине произошли взрывы.
00:26
Азербайджан и Армения при делимитации решат вопрос с эксклавными сёлами
В рамках процесса делимитации между Азербайджаном и Арменией будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.
00:19
Вагаев победил Эсенгулова единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при ACA
Сегодня на турнире ACA 172, приуроченном к десятилетию лиги, состоялось четыре полуфинальных поединка в рамках Гран-при.
00:17
СЦКК: ВС Украины выпустили по Донецку три 155-мм снаряда
Украинская армия выпустила три снаряда калибра 155 мм по Донецку.
00:00
Касаткина обыграла Доден на турнире WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
23:54
Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты на фоне критики оппозиции
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не будет повышать зарплату себе и членам правительства на фоне критики со стороны оппозиции.
23:52
Тарасова одним словом оценила выступление Ягудина на турнире шоу-программ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуриста Алексея Ягудина на турнире шоу‑программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
23:40
Запашный сообщил о смерти молодой артистки цирка на Вернадского
Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что 22-летняя артистка цирка Влада Морозова умерла в реанимации больницы.
23:38
Зрители освистали Безрукова за критику номера Алиева на «Русском вызове»
Народный артист России Сергей Безруков критически высказался о номере фигуриста Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
23:26
«СТРАНА.ua»: в Херсоне слышны взрывы
На территории подконтрольного Украине Херсона раздались звуки взрывов.
23:22
Передача Проворова не спасла «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
«Нэшвилл Предаторз» в гостях одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:10
«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой» в матче Примеры
«Реал Сосьедад» нанёс поражение «Гранаде» в матче 28-го тура испанской Примеры.
23:09
Победительницей «Мисс мира» стала Кристина Пысзкова из Чехии
В финале конкурса красоты «Мисс мира — 2024» победу одержала участница из Чехии Кристина Пысзкова.
22:51
Овечкин — об обмене Кузнецова: прошлая ночь стала для нас печальной
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на обмен соотечественника Евгения Кузнецова в «Каролина Харрикейнз».
22:49
Двое детей и мужчина пострадали при обстреле Донецка ВСУ
Двое детей и мужчина пострадали при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ.
22:42
Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО России уничтожили ещё один украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.
22:39
«Арсенал» вырвал победу у «Брентфорда» и возглавил таблицу АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:34
Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить своих солдат на Украину
Франция создаёт альянс из западных стран, готовых отправить своих военных на Украину.
22:31
Медведев — об интересе «Зенита» к Чалову: окно закрыто, и давно
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
22:24
Скончался отец лидера Гагаузии Евгении Гуцул
Молдавский оппозиционер Илан Шор сообщил о смерти отца лидера Гагаузии Евгении Гуцул.
22:17
Тюкавин установил новый рекорд «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
22:10
ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии
Российские воздушно-космические силы (ВКС) ликвидировали два места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
22:05
Туктамышева эмоционально отреагировала на второе место в «Русском вызове»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
21:57
США пригрозили санкциями Raiffeisen Bank за работу в России
США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России.
21:51
Балицкий: пожар на электроподстанции произошёл в Пологах из-за атаки ВСУ
Украинские военные ударили беспилотниками по электроподстанции в Пологах в Запорожской области, энергоснабжение города прекращено. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
21:50
Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии.
21:35
Шишкин — о трансферах «Зенита»: их подход помогает завоёвывать трофеи
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал большое количество бразильских легионеров в составе «Зенита».
21:35
Spiegel: Хабек матом раскритиковал политиков, решающих мировые проблемы
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в ходе выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке матом призвал политиков решать проблемы.
21:30
Шишкин призвал позволить Абаскалю доработать до конца сезона
Бывший футболист сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, не кажется ли, что «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля уже достиг своего потолка.
21:26
Роспотребнадзор сообщил о высокой готовности России к борьбе с новыми вирусами
Готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
21:22
Щербакова, Трусова и Валиева посетили турнир «Русский вызов»
Фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева присутствовали на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.
21:10
Нетаньяху заявил, что Израиль не будет слушать критику Эрдогана по сектору Газа
Власти Израиля не будут выслушивать критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по военным действиям в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
21:08
Костомаров и Домнина выступили на турнире шоу-программ вне конкурса
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в паре с женой Оксаной Домниной выступил с номером на турнире шоу-программ «Русский вызов».