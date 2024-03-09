«Бред сумасшедшего» — Карлсон прокомментировал слова Байдена об Украине

Выступая с ежегодным докладом «О положении страны», президент США заявил, что с американским оружием Украина может остановить Россию. По мнению независимого журналиста Такера Карлсона, слова Джо Байдена были «бредом сумасшедшего»: из них следовало, что главное для Вашингтона — это война против Путина, а почему и зачем — неясно.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас, не остановится! (Бурные аплодисменты.) Но Украина, Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы будем с Украиной и предоставим вооружения, которые нужны ей, чтобы защищаться! (Бурные аплодисменты.) Для президента Путина, которого я давно знаю, у меня простое послание: мы не отступимся! (Бурные аплодисменты.) Мы не склонимся! (Бурные аплодисменты.) Я не склонюсь!



Это бред сумасшедшего. Никак не объясняется, в чём цель всего этого. Одна ложь за другой. «Украина может остановить Россию!» Нет, не может. Это длится уже больше двух лет! «НАТО сильнее, чем когда-либо!» Нет, НАТО движется к краху. Вместе с экономикой Западной Европы. Ни одним предложением Джо Байден не объяснил, в чём заключается цель этого упражнения. Когда мы поймём, что победили? Каким должно быть будущее? Повторюсь, это был бред сумасшедшего.



И тем не менее Майк Джонсон, республиканец, спикер палаты представителей, серьёзно кивал: «О да, конечно!» Он заодно с Джо Байденом в этом вопросе — в вопросе, приоритетном лично для Байдена. И это не просто догадка. По состоянию на сегодняшний день Майк Джонсон тайно поддерживает повестку дня Байдена, отправку ещё 60 миллиардов долларов олигархам на Украине. Джонсон планирует позволить демократам вынести это на голосование в палате представителей. Это процедурная хитрость, придуманная для того, чтобы защитить от критики его и других республиканцев: «Это дело рук демократов!» Но всё именно так, он спикер палаты представителей, он мог бы пресечь это, но не намерен. Потому что он с ними заодно.



Почему же он с ними заодно? Выражает ли Майк Джонсон интересы своих собственных избирателей, поддерживая байденовский фирменный пункт повестки дня — войну против России? Нет. Избиратели республиканцев в Луизиане этого не поддерживают. Как и избиратели республиканцев по всей стране. Им это ненавистно. Это не имеет к ним никакого отношения. И это оскорбительно! Их собственная страна переживает вторжение, а мы посылаем миллиарды на защиту другой страны, с которой мы никак не связаны? Однако этого требует монопартия! И Майк Джонсон так и делает.



В какой-то момент задаёшься вопросом: почему же они этого требуют? Почему самое важное — это война с Россией? Если посмотреть на карту или на статистику, отнюдь не очевидно, что главным врагом Америки должна быть Россия. Есть другие кандидаты. Может быть, дело в том, что Россия — крупнейшая белая христианская страна в мире? Может быть. Или дело в том, что эти люди наживаются на войне? Это, определённо, правда. Но могут быть и другие причины. Нам остаётся строить догадки.



Дата выхода в эфир 08 марта 2024 года.