Выступление Джо Байдена перед Конгрессом США со своей речью «О положении страны» ничего не сможет изменить, пишет газета New York Post. В газах американской общественности глава Белого дома выглядит неудачником, чьё «царство лжи» рушится.

Накануне своего выступления c посланием «О положении страны» Байден выглядит неудачником на фоне того, как его «царство лжи» рушится, пишет издание New York Post. В то же время американцы с опозданием начинают осознавать масштаб катастрофы на границе США, которую Байден причинил стране.

Помимо этого, за время своего пребывания в должности глава Белого дома разжигал злобу и раскол в американском обществе, навязал идеологию «воукизма», не говоря уже о поощрении некомпетентности в верхних эшелонах власти, развязывании войн и внедрению «байденомике», которая привела к пустым кошелькам граждан Соединённых Штатов.

По данным соцопросов, почти две трети избирателей считают, что США движутся в неправильном направлении. Байден когнитивно и физически разваливается у всех на глазах, и с возрастом к нему не пришла мудрость. Неспособность Байдена признать ошибки и взять на себя ответственность означает, что в ходе выступления президента не стоит ожидать никакой перезагрузки политического курса, поскольку будет лишь обновление его старой версии, согласно которой во всём виноват Трамп.