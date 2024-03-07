NYP: Байден уже проиграл и его послание «О положении страны» ничего не изменит

20:44
Гуцул заявила, что обсудила с Кириенко оказание экономической помощи Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко оказание экономической помощи региону.
20:37
ITF допустила российских теннисистов к Олимпиаде в парном и смешанном разрядах
Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в парном разряде и миксте.
20:25
Посол России: передача российских активов Украине навредит репутации Швейцарии
Передача Украине почти $8,5 млрд активов российского ЦБ нанесёт удар по репутации Швейцарии, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.
20:23
Дикиджи — о четверном акселе: было страшно, но собрался с мыслями и поехал
Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал выполнение четверного акселя на тренировке.
20:21
Филиппо призвал свергнуть Макрона после слов об отсутствии лимитов на Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Киева.
20:14
Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании
Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.
20:10
Экс-футболист «Спартака» надеется, что «Авангард» доберётся до финала Кубка Гагарина
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков рассказал, за кого болеет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
20:05
Шешуков о тренере «Спартака»: нужно отталкиваться не от национальности специалиста, а от его уровня и стиля игры команды
Бывший защитник «Спартака» Александр Шешуков высказался об игре красно-белых в сезоне-2023/24.
20:00
Премьер Швеции пообещал, что страна будет соблюдать ценности НАТО
Швеция стала членом НАТО и обещает соблюдать ценности альянса и разделять обязательства, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон.
19:55
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра»
В сети появился трейлер фильма «Майор Гром: Игра» режиссёра Олега Трофима.
19:53
Экономист Беляев назвал банкротство выходом из тупиковой финансовой ситуации
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.
19:52
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.
19:51
Плющенко назвал четверной аксель Дикиджи шагом вперёд для российского фигурного катания
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на четверной аксель фигуриста Владислава Дикиджи.
19:51
Захарова — о Западе и Прибалтике: строили демократию — построили диктатуру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что Запад построил в Прибалтике диктатуру, заявляя при этом о желании выстроить в регионе демократию.
19:42
Церемония подъёма флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится 11 марта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение церемонии подъёма флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе 11 марта.
19:37
Учёный Киселёв высказался о вероятности дефицита пресной воды в Европе в будущем
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв высказался о вероятности нехватки пресной воды в Европе в будущем. По его мнению, это реально существующий риск.
19:36
Промес выпустил песню с упоминанием приговора: судья дал мне девять лет, но я не плачу
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выпустил новую песню под названием 100 Stones.
19:35
Захарова: Санду сводит счёты с главой Гагаузии Гуцул, прикрываясь «законностью»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.
19:34
Захарова: после встречи с Путиным начался второй раунд давления на Гуцул в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о втором раунде давления со стороны Кишинёва на главу Гагаузии Евгению Гуцул после её встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сириусе.
19:32
Сенат Швейцарии призвал кабмин потратить активы России на Украину
Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.
19:31
Американский дипломат назвал невозможным сотрудничество с Россией в Арктике
Сотрудничество США и России в Арктике практически невозможно, по мнению действующей американской администрации, заявил выдвинутый президентом Соединённых Штатов на пост спецпредставителя США по делам Арктики дипломат Майкл Сфрэга.
19:29
В Нижнем Новгороде построят три поликлиники до 2027 года
В Нижнем Новгороде планируют построить три поликлиники до 2027 года.
19:25
Фетисов: Ларионов сумел влюбить в себя весь Нижний Новгород
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.
19:23
Захарова: молдавские власти устроили травлю главы Гагаузии Гуцул
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что власти Молдавии устроили травлю главы Гагаузии Евгении Гуцул.
19:20
Фетисов предположил, что перекрёстный плей-офф КХЛ создан в качестве эксперимента
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о перекрёстном плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
19:17
Женщина пострадала при обстреле ДНР со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала при обстреле ДНР со стороны украинских войск.
19:15
Шор отверг обвинения прокуратуры Молдавии в незаконном финансировании партий
Оппозиционер Илан Шор отверг обвинения в незаконном финансировании политических партий со стороны главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии Вероники Драгалин.
19:12
Юрист Сунцова рассказала, что нужно проверить перед покупкой жилья
Ведущий эксперт агентства недвижимости Елена Сунцова рассказала об основных этапах проверки перед покупкой жилья на вторичном рынке.
19:11
Вайцеховская — о четверном акселе Дикиджи: это вопрос не техники, а психологии
Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на то, что фигурист Владислав Дикиджи успешно приземлил четверной аксель.
19:08
ХАМАС: Израиль пытается выиграть время с помощью переговоров
Делегация движения ХАМАС покинула Каир для дальнейших консультаций с руководством движения по вопросу зашедших в тупик переговоров с Израилем.
19:07
Минтранс поручил компаниям временно не повышать цены авиабилетов в Калининград
Минтранс России поручил авиакомпаниям временно не повышать стоимость авиабилетов в Калининград.
19:03
Минфин России заявил о росте ненефтегазовых доходов в январе-феврале
Министерство финансов России заявило, что ненефтегазовые доходы федерального российского бюджета в январе-феврале 2024 года выросли на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
18:58
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили на всей украинской территории.
18:52
Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в феврале.
18:52
В Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности
В Московской области в 2024 году построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности, ещё четыре предприятия будут модернизированы.
18:50
Глава МИД ФРГ Бербок призвала нарастить поставки оружия для Украины
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что желающие мира на Украине должны мобилизовать все средства и передать Киеву больше средств ПВО, боеприпасов и дальнобойного оружия.
18:50
Президент Чехии: средства для закупки снарядов для Украины собраны
Чешский лидер Петр Павел заявил, что средства для закупки в третьих странах 800 тыс. артиллерийских снарядов для последующей отправки Киеву собраны.
18:50
Медведев заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления французского лидера Эммануэля Макрона о поддержке Украины.
18:45
На Украине анонсировали повышение налогов и сборов
На Украине планируется повысить налоги и сборы для повышения доходной части бюджета на 0,5% в соответствии с требованием МВФ.
18:36
Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке
Российский фигурист Владислав Дикиджи исполнил аксель в четыре с половиной оборота на тренировке.
18:36
Директор Театра Вахтангова встретился с представителями культуры Удмуртии
Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок провёл встречу с представителями отрасли культуры Удмуртии.
18:35
Синоптики спрогнозировали снег в Челябинской области к концу недели
В челябинском Гидрометцентре рассказали о снежной погоде в регионе в конце недели.
18:34
В Канаде заявили, что обучили более 40 тысяч военнослужащих ВСУ с 2015 года
Инструкторы из Канады с 2015 года обучили более 40 тыс. солдат и офицеров Вооружённых сил Украины. С заявлением об этом выступил канадский министр обороны Уильям Блэр.
18:26
В Подмосковье обжаловали наказание снявшим скальп с мужчины в Электростали
Сотрудники прокуратуры подали апелляцию на слишком мягкий приговор двум мужчинам, которые сняли скальп с молодого человека в Электростали.
18:23
Гладков: мужчина ранен при обстреле села Козинка со стороны ВС Украины
Мужчина получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
18:22
Manchester Evening News: летом МЮ может продать 21 игрока команды
Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф планирует провести масштабные изменения в составе команды.
18:20
Специалист Горбунов усомнился в абсолютной надёжности кнопочных телефонов
Эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов заявил, что кнопочные телефоны не являются абсолютно надёжными с точки зрения безопасности личных данных.
18:17
Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против Гуцул
Молдавский оппозиционер Илан Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против лидера Гагаузии Евгении Гуцул.
18:11
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2024 года
Центробанк продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
18:10
На Украине признали, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд
Украина по решениям судов о перерасчёте пенсий задолжала пенсионерам 66 млрд гривен (более $1,7 млрд), заявила первый замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак.