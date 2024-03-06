Fox Business: гигантский телесуфлёр и короткие речи — в США растут сомнения в профпригодности Байдена

На недавней конференции Джо Байдена в кадр попал его гигантский телесуфлёр с огромным шрифтом — но даже с него президент читал с трудом. Как заявил в эфире Fox Business конгрессмен Энди Биггс, «выносливость Байдена слабеет, а когнитивные способности ухудшаются — и это замечает весь мир». Политик высказал сомнение в том, что в таком возрасте и состоянии Байден до сих пор самостоятельно управляет страной.

С нами на связи конгрессмен от Аризоны Энди Биггс. Конгрессмен, приготовьтесь: мы покажем вам кадры с камеры пресс-конференции, которые случайно попали на видео. Президент пользовался гигантским телесуфлёром с очень крупным шрифтом — но даже так он читал с трудом. Вот этот кадр. Это было во время его визита на границу.

В четверг вы будете присутствовать на выступлении президента в конгрессе. Как долго, по вашему мнению, будет длиться его речь? Обычно он выступает около часа и пяти минут или около того. Трамп выступает около часа и 20 минут. Какие мысли по этому поводу?

ЭНДИ БИГГС, член палаты представителей США: Безусловно, выносливость президента Байдена слабеет, его когнитивные способности ухудшаются. И это замечают не только такие люди, как мы с вами, — это замечает весь мир, это замечает общественность.

Кто знает, как долго он продержится? Я полагаю, что они попытаются привести его в порядок и подготовить к речи примерно на час. Это мои ожидания. Я не жду, что он будет говорить намного дольше. Да я и не думаю, что он вообще способен говорить дольше. И даже с таким большим шрифтом вы всё равно пару раз услышите от него какую-нибудь бессмыслицу, потому что он не способен сосредоточиться и не способен придерживаться сценария.

Согласно опросу AP-NORC, примерно шесть из десяти человек заявили, что не очень или совсем не уверены в умственных способностях президента и в том, что их хватит ещё один срок. Согласно опросу The New York Times/Siena, Байден теряет позиции среди ключевых избирателей-демократов: женщин, темнокожих, латиноамериканцев, избирателей моложе 30 лет и работников без высшего образования. Что вы думаете насчёт этого?

ЭНДИ БИГГС: Конечно, отчасти это связано с его умственными способностями и проблемами, которые встают перед ним. Мы все это видим, мы все это чувствуем. И, кстати, мы также чувствуем, что главный здесь на самом деле не он. Трудно сказать, сколько людей подходили ко мне с вопросом, кто же на самом деле управляет страной? Этим занимается его кабинет, основная пятёрка.

Но помимо этого, как и отмечается в том докладе, экономика у нас по-прежнему плохая — а Байден говорит вам, что с экономикой всё в порядке. Он говорит неправду. Вчера вечером я заплатил за галлон бензина на два бакса больше, чем платил при Трампе. В продуктовый магазин сходить тоже непросто. Я всё ещё плачу 3,5-4,5 бакса за буханку хлеба. Мы все наблюдаем подобные моменты.

А теперь добавьте ко всему этому вопросы о его умственных способностях… Я просто считаю, что для людей, в частности для американцев — потому что мы не глупые! — нормально сомневаться в том, что этот человек управляет страной. Так кто же главный и почему всё так плохо?

Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.