Washington Times: предстоящее обращение Байдена к нации станет для него испытанием на прочность

Традиционное президентское обращение «О положении страны», с которым Джо Байден выступит в четверг, будет иметь огромное значение для лидера страны — и, вероятно, определит, стоит ли ему вообще рассчитывать на переизбрание на предстоящих выборах, пишет The Washington Times. Причина — в умственном здоровье президента, которое вызывает у публики всё больше вопросов.

Тема умственной кондиции президента США Джо Байдена затмила все остальные вопросы перед предстоящими в конце года выборами — а потому, когда Байден в четверг выступит в конгрессе с обращением «О положении страны», избиратели наверняка обратят внимание не только на обычные для таких выступлений перечисления достижения и обещаний, но и на состояние своего лидера, пишет The Washington Times.

Как отмечает обозреватель издания, это обстоятельство становится для 81-летнего Байдена, уже удостоившегося звания самого пожилого президента в истории Соединённых Штатов, дополнительным фактором давления.

Эксперты-политтехнологи полагают, что президент приложит все усилия, чтобы предстать в глазах публики энергичным и красноречивым политиком — и в этом смысле большое значение будет иметь не только сам текст его речи, но и невербальные факторы, включая то, насколько бодро он подойдёт к трибуне, и насколько внятно он будет зачитывать обращение.

По мнению экспертов, за президентом будут пристально следить как демократы, так и республиканцы — и права на ошибку у него не будет: если он допустит оговорку или снова что-нибудь перепутает, это может окончательно похоронить для него любые шансы на переизбрание.

А между тем, Байден, которого недавно уличили в проблемах с памятью на самом высоком уровне, продолжает допускать ляпсусы: так, в феврале он в ходе мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию заявил своим жертвователям, что обсуждал беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, скончавшимся в 2017 году, а день спустя — поведал, что имел разговор на ту же тему с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который почил в 1996-м. А в минувшую пятницу американский лидер два раза подряд объявил, что дал разрешение на сброс с воздуха гуманитарной помощи Украине — хотя на самом деле помощь должна будет сбрасываться в секторе Газа.