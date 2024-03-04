Американцы предпочитают Байдену Трампа — при нём жилось лучше

Как показывает опрос CBS News, избиратели в США вспоминают экономику при Трампе с большим теплом, чем нынешнюю. Хотя ни один из кандидатов не получает высоких оценок, Трамп сейчас опережает Байдена на 4%, и это самый значительный отрыв на сегодняшний день.

Избиратели в США сейчас сравнивают не просто двух президентов, а два президентства, и сейчас бывший глава Белого дома Дональд Трамп выходит в этом сравнении в лидеры. Опрос CBS News показал, что избиратели вспоминают экономику при Трампе с большей нежностью, чем нынешнюю. Несмотря на то что ни тот, ни другой не получают высоких оценок, теперь он опережает президента Байдена на четыре пункта, что является самым большим отрывом на сегодняшний день.

Хотя на сегодняшний день оценка экономики США продолжает расти, Байдену это пока не помогает. Отчасти это объясняется тем, что политика Байдена, как ожидается, вызовет рост цен, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве говорят, что ожидают снижения цен в случае избрания Трампа.

Это часть более масштабной динамики: некоторые из недостатков Байдена в опросах связаны с тем, что его собственная демократическая база настроена по отношению к нему более критично, чем республиканцы — к Трампу.

Кроме того, больше избирателей считают, что Трамп «борется за таких, как они», и что у него есть видение развития страны. У Байдена нет существенного преимущества перед Трампом в качестве того, кто будет защищать демократию. Зато у Трампа есть огромное преимущество в вопросе сокращения числа мигрантов, пересекающих границу.

Большинство избирателей Байдена считают, что эти выборы в основном связаны со страхом перед тем, что может произойти, и голосуют за него, чтобы противостоять Трампу, а не потому, что им нравится Байден. Большинство избирателей Трампа считают, что эти выборы связаны с надеждой на то, что может произойти, и голосуют за Трампа, потому что он им нравится, а не потому, что они против Байдена.