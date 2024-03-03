NYPost: «хет-трик Трампа» — экс-президент США одержал убедительные победы в Айдахо, Мичигане и Миссури

Трамп одержал сразу три победы на внутрипартийных выборах Республиканской партии — в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает New York Post. Этот «хет-трик» ещё на шаг приблизил экс-президента к тому, чтобы стать единым кандидатом от республиканцев, отмечается в статье.

Бывший президент США Дональд Трамп «сделал хет-трик», победив сразу на трёх кокусах Республиканской партии в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает New York Post.



Эти победы ещё на один шаг приблизили бывшего главу Белого дома к тому, чтобы стать единым кандидатом от республиканцев.



На настоящий момент Трамп одержал убедительные победы над своей единственной оставшейся конкуренткой Никки Хейли на всех 13 прошедших кокусах.



Ранее Хейли пообещала остаться в президентской гонке, по крайней мере до окончания «супервторника», который пройдёт уже на следующей неделе. В этот день голосования состоятся сразу в 15 штатах.