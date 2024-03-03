New York Post Оригинал

NYPost: «хет-трик Трампа» — экс-президент США одержал убедительные победы в Айдахо, Мичигане и Миссури

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Трамп одержал сразу три победы на внутрипартийных выборах Республиканской партии — в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает New York Post. Этот «хет-трик» ещё на шаг приблизил экс-президента к тому, чтобы стать единым кандидатом от республиканцев, отмечается в статье.
NYPost: «хет-трик Трампа» — экс-президент США одержал убедительные победы в Айдахо, Мичигане и Миссури
AP

Бывший президент США Дональд Трамп «сделал хет-трик», победив сразу на трёх кокусах Республиканской партии в Айдахо, Мичигане и Миссури, сообщает New York Post.

Эти победы ещё на один шаг приблизили бывшего главу Белого дома к тому, чтобы стать единым кандидатом от республиканцев.

На настоящий момент Трамп одержал убедительные победы над своей единственной оставшейся конкуренткой Никки Хейли на всех 13 прошедших кокусах.

Ранее Хейли пообещала остаться в президентской гонке, по крайней мере до окончания «супервторника», который пройдёт уже на следующей неделе. В этот день голосования состоятся сразу в 15 штатах.

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источник
New York Post США Северная Америка
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выборы Дональд Трамп Никки Хейли президентские выборы США
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