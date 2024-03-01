Fox News: Байден и Трамп устроили «дуэль» на границе

Белый дом наконец-то отправил Байдена на границу с Мексикой, хотя раньше они избегали этого, как чумы, констатирует ведущая Fox News Лора Инграм. В администрации были вынуждены пойти на эту поездку из-за ужасных рейтингов нынешнего президента. В тот же день там был и Трамп, и между соперниками состоялась своеобразная приграничная дуэль. Однако Байден в очередной раз показал, что ему наплевать и на Техас, и на границу, и на происходящее.

Но вначале. Дуэль пограничных визитов, сегодня в центре нашей передачи.

Плохие, плохие результаты опросов, очень плохие результаты опросов. Вот причина, и единственная причина, по которой Белый дом решил, наконец-то, отправить Байдена на границу после многих лет, когда они избегали этого, как чумы.

Отправившись туда сегодня, в тот же день, что и Трамп, Байден надеялся вроде как перетянуть внимание с Трампа на себя. Но губернатор Техаса Грег Эбботт расставил всё по местам.

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: У нас здесь президент Трамп снова вернулся в штат Техас, буквально на саму границу. В то же самое время у нас президент Байден в Браунсвилле, штат Техас, что с его стороны было обязательным визитом. Он никогда не был на границе.





Я даже не думаю, что он прямо сейчас находится на границе. Он в каком-то продезинфицированном месте. Это показывает, что Байдену плевать и на Техас, и на границу, и на происходящее.

Ух, он никогда не был так хорош, как сегодня. Ладно. Конечно, Байден отправился в Браунсвилл, не в Тусон, не в сектор Сан-Диего, откуда мы вели репортаж. Но он не поехал туда, потому что не хотел это видеть. Потому что невозможно оправдать происходящее.

Там человеческий поток, множество мужчин трудоспособного возраста выстроились в очередь в ожидании, что их запустят в Соединённые Штаты. А вот возле Браунсвилла границу в этом месяце пересекли всего лишь несколько дюжин нелегалов. По сравнению с тем местом, где был Трамп.

Ну и кто же победил в пограничной дуэли?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Всё очень просто. Пришло время действовать. Давно пришло время действовать. Я только что получил информацию от пограничного патруля. Они все делают потрясающую работу в очень сложных условиях. Очень сложные условия. Они сказали мне то, что вы уже знаете, что мы уже знаем.





Они отчаянно нуждаются в большем количестве ресурсов. Пришло время активизироваться. Пришло время активизироваться. И давайте не будем забывать, кто мы. Мы — Соединённые Штаты Америки.

Странно. Вот у Трампа не было необходимости делать вид, что он вне себя от гнева, потому что он занимался этим вопросом не один десяток лет.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: В пролом году почти половина всех арестованных пограничной службой были иностранными преступниками, обвиняемыми в более чем 33 000 нападениях, 3 000 грабежей, 6900 краж со взломом, 7500 преступлений с использованием оружия. Это всё преступления с мигрантами. 4300 преступлений на сексуальной почве, 1600 похищений людей и 1700 убийств.





Всего неделю назад красивая 22-летняя студентка-медсестра из штата Джорджия подверглась варварскому нападению, пока была на утренней пробежке. Я поговорил с её родителями вчера. Потрясающие люди. Они убиты горем.

А в 2015-м, когда Трамп объявил о намерении участвовать в президентских выборах, когда он спустился на том золотом эскалаторе, он говорил о преступлениях, которые совершают нелегалы. Когда он это сделал, СМИ слетели с катушек. Как он смеет так говорить о тех бедных людях?!

И вот мы здесь. Сколько прошло, девять лет. Когда ужасные преступления совершаются нелегалами в отношении невинных американцев, прессе всё ещё наплевать.

Дата выхода в эфир 01 марта 2024 года.