Newsweek: в Техасе набирает обороты движение за независимость штата

Всё больше техасцев поддерживают независимость штата и его отделение от США, сообщает Newsweek. Движение о независимости уже получило название Тexit по аналогии с Brexit (выход Великобритании из состава ЕС). Недавно в офис губернатора штата было передано 170 000 подписей с просьбой созвать специальную сессию законодательного собрания штата и «поставить техасский вопрос на голосование», чтобы «учесть пожелания избирателей». Глава движения Тexit уверен, что штат обретёт независимость в ближайшие 30 лет.

В Техасе насчитывается десятки тысяч демократов, которые поддерживают независимость штата и его отделение от США, сообщает Newsweek со ссылкой на президента Техасского националистского движения (TNM) Дэниела Меллера.

На фоне продолжающейся борьбы властей Техаса с федеральным правительством за право обеспечивать безопасность границы с Мексикой Миллер стал высказываться более открыто. Его движение даже стали называть Тexit (по аналогии с брексит. — ИноТВ). После того как власти штата взяли границу под контроль, число столкновений с нелегальными мигрантами сократилось, однако проблема продолжает оставаться в центре внимания и особенно обсуждается среди республиканцев.

По информации издания, Миллер и его сторонники написали письмо губернатору Техаса Эбботу с просьбой созвать специальную сессию законодательного собрания штата и «поставить техасский вопрос на голосование», чтобы «учесть пожелания избирателей».

Позже они посетили офис губернатора и представили ему более 170 000 подписей. Эта процедура необходима для включения инициативы в бюллетень республиканских первичных выборов в штате. Причём 139 456 подписей принадлежали республиканцам. Остальные — демократам.

В беседе с Newsweek Миллер сообщил, что его петиция уже преодолела необходимый порог. Интересно, что в этот же день Эббот объявил о начале более широкой военной операции на мексиканской границе.

«Мы наблюдаем довольно стабильно, что почти равное число демократов и республиканцев поддерживают отделение, и более 60 процентов всех избирателей и 66 процентов в среднем», — пояснил Миллер. Однако он признал, что ни сам губернатор, ни его представители не общались с ним напрямую по вопросу проведения специальной сессии.

Эта сессия набрала обороты, после того как Верховный суд США постановил, что представители федерального пограничного патруля имеют право убирать колючую проволоку, установленную ранее национальной гвардией Техаса для сдерживания мигрантов.

По мнению Миллера, губернатор Эббот и другие лидеры-республиканцы, скорее всего, ждут проведения президентских праймериз в штате, намеченных на 5 марта. После этого они могут быть более настойчивы в проведении специального заседания по вопросу отделения штата.

Миллер также заверил издание, что петиция не показывает всей широты поддержки инициативы Тexit. Сам глава движения работает над этим вопросом с 1996 года. По его словам, на официальном сайте зарегистрировалось уже более 600 000 избирателей (всего в штате зарегистрировано более 17 млн избирателей), что делает его крупнейшей политической организацией в Техасе, уступающей лишь Республиканской и Демократической партиям.

Представители движения призывают политиков принять «Техасское первое обязательство», в котором, в частности, содержится просьба «уделять приоритетное внимание интересам Техаса и техасцев, включая поддержку законодательства для голосования о независимости штата».

На сайте Тexit перечислены 34 кандидата на государственные должности, которые приняли присягу. Причём некоторые из этих политиков были одобрены Грегом Эбботом, Дональдом Трампом, сенатором Тедом Крузом и генеральным прокурором штата Кеном Пакстоном.

Вопрос о независимости штата особенно широко обсуждался во время съезда Республиканской партии Техаса в 2022 году. Тогда более 80% делегатов проголосовали за проведение голосования по этому вопросу, сообщает Newsweek.

«Мы призываем всех кандидатов на государственные должности заявить о своей приверженности договорённости с техасцами, дав обещание голосовать и действовать исключительно в наилучших интересах техасцев», — цитирует издание заявление на сайте.

Миллер подтвердил, что центральной проблемой на сегодня остаются приграничный кризис и проблема миграции. Однако он заверил, что вопрос Texit стимулируется и другими факторами. В частности, техасцев беспокоит экономика и переплаты в федеральную систему.

По словам Миллера, он понимает, что референдум ещё не означает фактического отделения штата. Однако уверен, что Техас на верном пути — и это «произойдёт на 100 процентов в ближайшие три десятилетия».