Техасский сенатор: риторическое джиу-джитсу Байдена не сработает — все знают, что в миграционном кризисе виноват только он

Риторику американских демократов, которые теперь пытаются переложить ответственность за кризис на южной границе на Республиканскую партию, не воспримет всерьёз ни один разумный избиратель, заявил в эфире Fox News член сената США от штата Техас Тед Круз. Как напомнил Круз, кризис разожгла команда Байдена, которая целенаправленно разрушила крайне эффективный миграционный режим Дональда Трампа.

Господин сенатор, вы ведь там, на границе, бывали очень часто. Больше того — когда там дети в самый разгар пандемии коронавируса сидели в переполненных клетках, а 99щз9-зщзмоих операторов всё это заснять не пускали, вы оказали нам любезность и сняли это сами, а потом передали нам эти кадры, чтобы мы всё это показали американскому народу. Мы об этом говорили три года, три года показывали все эти кадры... Но постойте-ка: эти люди, которые нам те же три года говорили, что граница на замке, теперь заговорили о том, что во всём этом виноваты республиканцы. Так-то.

Это риторическое джиу-джитсу вообще срабатывает? А то для меня это что-то запредельное.

ТЕД КРУЗ, член сената США от штата Техас: Не думаю, что подобное хоть как-то сработает — ни один человек, у которого IQ выше хотя бы комнатной температуры, не поверит свежим обвинениям демократов о том, что, дескать, в кризисе на границе виноваты республиканцы.





Вспомните: когда Джо Байден стал президентом, ему в наследство достались самые низкие показатели нелегальной миграции за последние сорок пять лет, — а он вместе со своими соратниками-демократами эту систему целенаправленно сломал, добившись исторического рекорда по нелегальной миграции. И я сюда пришёл сказать вот что: когда Дональд Трамп снова одержит победу на выборах, — а я считаю, что в ноябре он эту победу одержит, — когда он вернётся в январе в президентское кресло, мы опять увидим резкое сокращение этих показателей. Ведь для этого нужно лишь, чтобы президент был готов обеспечивать соблюдение законов.





Вы вот упомянули о поездках на границу — так вот, я там, на границе, был вчера. Я вчера съездил в Ларедо и пообщался там с избирателями — и со мной там, между прочим, были мэргорода и окружной судья, которые оба демократы. И это интересный момент: в Техасе демократы и республиканцы умеют разумно сотрудничать. На юге нашего штата не найдётся ни одного человека, который бы стал оправдывать то, что творится на границе, даже среди демократов таких не найдётся. А всё потому, что когда сам видишь трупы, видишь изувеченных женщин и детей, видишь, как люди умирают от передозировок, никаких оправданий быть не может.





И должен отметить: когда я вчера был на границе, меня спросили, есть ли мне что сказать в адрес Джо Байдена, и я ответил: «Пусть приезжает на границу!» — и вот, уже сегодня он объявил, что туда поедет. Но мой прогноз таков: он провернёт то же, что сделал, когда был в Эль-Пасо — то есть, попрячет всех нелегалов и проведёт там насквозь фальшивую фотосессию.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.