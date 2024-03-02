CGTN: американцы обвиняют лидеров в расколе общества

Корреспонденты телеканала CGTN спросили у обычных американцев на улице, как они воспринимают нынешний кризис на границе и раскол в политической среде. По словам опрошенных, им регулярно приходится сталкиваться с разногласиями на фоне разных проблем, включая экономическую и социальную сферу. Среди причин кризиса американцы называют и тот факт, что лидеры страны и другие государственные служащие не ставят интересы собственных граждан на первое место, провоцируя раскол в американском обществе, передаёт CGTN.

Согласны ли вы с тем, что Соединённые Штаты сталкиваются с углубляющимся расколом и поляризацией?



КУРТ ДОНОВАН, специалист по маркетингу: Да, абсолютно. Причём на многих уровнях, это касается как политической сферы, так и социально-экономической.



ЭЛЬКА МОРРИС, студент: Ну, я не знаю... Я не так уж много знаю. Но в чём я уверен, так это в том, что страна сталкивается со множеством кризисов прямо сейчас — включая проблемы границы, абортов и политики. В этой стране просто очень много коррупции.



С вашей точки зрения, каковы основные причины такого раскола и поляризации?



КУРТ ДОНОВАН: Я думаю, что во многом, к сожалению, это связано с деньгами и способностью людей в Соединённых Штатах в настоящее время себя обеспечивать, верно? Думаю, что даже когда люди чувствуют, даже когда у них становится больше денег — им трудно осознать, что у них теперь больше денег, и перестать искать виноватых.



АДАМ БАРНС, специалист по транспорту: Я думаю, что это больше послание для тех влиятельных людей, представителей элиты в Вашингтоне, которые, как предполагается, должны были бы быть нашими государственными служащими и которые должны были работать для нас, для народа. А они уже больше не работают для нас, для народа — теперь это назначаемые политики, работающие на того, кто предложит им самую высокую цену, и на тех лоббистов, которые лучше заплатят. Они уже больше не ставят интересы людей на первое место.



Как вы думаете, какими будут последствия, если эта тенденция раскола сохранится?



КУРТ ДОНОВАН: Я не то чтобы оптимист, скорее я реалист/пессимист. Но я не думаю, в любом случае, что эта страна действительно куда-то движется. Думаю, что здесь просто существует громкоголосое меньшинство — но к сожалению, это меньшинство растёт, верно? И этот раскол на самом деле углубляется... Хотя я не считаю, что даже при существовании огромного раскола эта страна падёт. Но если говорить о пересечении границ, то я думаю, обе партии совершили ряд поступков, которые способствовали этому миграционному кризису. И я считаю, что ещё можно что-то сделать с этой проблемой. Нынешняя администрация пыталась что-то делать, однако теперь прийти к соглашению между обеими партиями в конгрессе практически невозможно.



Дата выхода в эфир 01 марта 2024 года.