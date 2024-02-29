Такер Карлсон: армия США становится угрозой для собственной страны
Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.
Глава Минобороны России Сергей назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии.
Американская компания Apple намерена переименовать сервис Apple ID в Apple Account. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал MacRumors.
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
Турнир бойцовской лиги «Наше Дело», запланированный на 2 марта, переносится.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в рамках послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию для него стало главным заявление о совершенствовании ЕГЭ.
Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции».
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил повысить зарплаты работников лесного хозяйства, сферы метеорологии и охраны окружающей среды.
Международная часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию играет важную роль, поскольку она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Новая газета», ранее лишённая лицензии, сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.
В квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины.
В Московской области запустили новый онлайн-сервис, который упростит поиск подходящих промышленных площадок для бизнеса.
Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне игрок «Ниццы» Алексис Бека-Бека, пытавшийся покончить с собой, выписан из больницы.
Информация о гибели главы «Социалистической партии без границ» и двоюродного брата президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби Яя Дилло соответствует действительности. Об этом сообщил прокурор Умар Махамат Кеделайе.
В состав делегации Ямало-Ненецкого автономного округа, которая отправится на Всемирный фестиваль молодёжи, вошли более 100 молодых жителей региона.
Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы осуществляется с задержкой. Причиной этому послужило обнаружение на путях неизвестного человека.
В Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха и устроил погром в храме.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT заявил, что экономике страны нужны длинные деньги для реализации инвестиционных проектов, и поддержал предложение президента России о запуске «сберегательного сертификата».
Первое российское агентство видеоновостей Ruptly стало официальным видеоагентством Всемирного фестиваля молодёжи 2024, который пройдёт на федеральной территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта.
Россияне перечислили причины, которые удерживают их от покупки электромобиля и отказа от обычного автомобиля.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент идут восстановительные работы в исторической части города.
В Москве рассказали, что строительство современного спорткомплекса «Максимум» с двумя бассейнами и ледовым полем в Южном Бутове близится к завершению.
Согласно результатам нового исследования, в российских мегаполисах количество салонов по уходу за животными за последние пять лет выросло в два раза (+101%). За минувший год рост составил 14%.
Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.
Аллерголог-иммунолог Андреевских больниц «Неболит» Мария Зорина дала рекомендации, как подготовиться к сезону весенней аллергии.
Профессор Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), доктор физико-математических наук Сусанна Гордлеева рассказала о потенциале нейросетей нового типа.
В ходе недавнего опроса выяснилось, что 43% россиян считают, что банки продолжают навязывать им ненужные финансовые услуги.
Министерство финансов России найдёт ресурсы, необходимые для исполнения всех целей по реализации новых национальных проектов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Новое исследование показало увеличение спроса на 25% на рабочий персонал в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Солнцевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое по факту избиения 38-летним мужчиной подростка в Москве. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе заявила, что представлять регион на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи будут 315 жителей Подмосковья.
Эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут быть вредны для пожилых людей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обновлённые и переоснащённые отделения откроются в городских клинических больницах имени Вересаева и Филатова после окончания капитального ремонта.
Запустить движение поездов на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург реально в течение пяти лет.
В Москве представили новую образовательную программу для женщин-предпринимательниц.
Фигуристка Камила Валиева сообщила, что слушала ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Пассажиры московского сервиса «По пути» совершили более 175 тыс. поездок за три зимних месяца. Это на 20% больше, чем предыдущей зимой, уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен высказал мнение, что отправка западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях окончательно втянет страны Запада в военный конфликт с Россией.
Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва, рассказала о клинических проявлениях острой сердечной недостаточности.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рекомендовал не использовать дешёвые зарядные устройства для смартфона.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Виктор Ляшок оценил ситуацию на рынке труда в России в 2023 году как позитивную.
Глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск самолётов МС-21 могут начать в России в 2025—2026 годах.
Футболиста туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Глава столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов заявил об открытии шестого сервисного центра на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ).
Новые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» поставили в войска.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящей реставрации четырёх объектов культурного наследия в центре столицы.
Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что по почерку нельзя судить об индивидуально-психологических особенностях человека.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала заявление российского президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тыс. рублей.
В правительстве Курганской области рассказали о выделении средств на оснащение дорог региона 27 передвижными комплексами фотовидеофиксации нарушений.
В России провели исследование, из которого следует, что 64% россиян занимаются спортом в той или иной степени.
В правительстве Курганской области заявили о совместной подготовке с Казахстаном к предстоящему паводку.