Такер Карлсон: армия США становится угрозой для собственной страны

Вооружённые силы США коррумпированы, неэффективны и даже могут представлять угрозу для своей страны. Как рассказал Такеру Карлсону отставной американский офицер Брэд Миллер, армия разрушается изнутри руководством, которое не собирается уходить в отставку или сделать иные шаги, чтобы дать ответ за свои действия и исправить вред, нанесённый его политикой.

Если вы уделяли хоть малейшее внимание вооружённым силам США (а может, даже если и не уделяете), у вас может возникнуть ощущение: с ними, с этой самой уважаемой организацией в американской жизни, что-то коренным образом не так. Они коррумпированы, неэффективны, могут даже представлять для нашей страны угрозу — и, кстати, за восемьдесят с лишним лет не выиграли ни одной крупной войны. Беда не в тех, кто служит (это одни из лучших людей страны), а в тех, кто ими руководит (а это одни из худших). И если у вас было такое чувство, то недавно оно получило подтверждение.

1 января группа, состоящая из более двухсот действующих и отставных военнослужащих в открытом письме под названием «Декларация об ответственности вооружённых сил» постаралась донести до окружающих, что вооружённые силы США в действительности разрушаются людьми, которые ими руководят, и представляют угрозу для нашей нации.

Процитируем фрагменты:

«Настоящим сообщаем американскому народу, что исчерпали все внутренние возможности устранения последствий недавней преступной деятельности в вооружённых силах».

«Выполняя предписания о вакцинации от COVID-19, военные руководители нарушали закон, попирали конституционные права, отказывали в праве на информированное добровольное согласие, позволяли без воли на то людей проводить над ними медицинские эксперименты и подавляли свободное исповедание религии. Данными действиями был нанесён значительный ущерб военнослужащим и их семьям, которые продолжают страдать финансово, эмоционально и физически».

«Эти руководители отказались уйти в отставку или сделать иные шаги, чтобы дать ответ за свои действия, и не попытались исправить вред, нанесённый их политикой или поступками. Поскольку ответственность так и не наступила, мы, нижеподписавшиеся, даём слово сделать всё возможное с моральной и юридической точек зрения, чтобы привлечь наше руководство к ответу».

Письмо стоит прочитать целиком, он есть в интернете. Организатором его написания стал ветеран военной службы Брэд Миллер, он с нами на связи.

Господин Миллер, большое спасибо, что нашли для нас время.

БРЭД МИЛЛЕР, офицер Армии США, ушедший в отставку из-за принудительной вакцинации: Большое спасибо за приглашение, Такер.

Мы рады такой возможности, ведь она позволяет нам увидеть текущее положение дел в многомиллионном сообществе, которое именуется вооружёнными силами и совершенно скрыто от взгляда большинства американцев. Когда читаешь письмо, кажется, что для вас это последняя, отчаянная мера. Это так?

БРЭД МИЛЛЕР: В какой-то степени, думаю, да. Если читать этот документ по порядку, в нём мы рассматриваем упомянутые предписания (которые, безусловно, называем противозаконными), введённые почти два с половиной года назад. Технически они были отменены в самом начале 2023 года в соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 год, но в действие вступили почти два с половиной года назад, были совершенно противозаконными, и никто из высокопоставленных военных чинов до сих пор не выступил с признанием происходившего, того, как ограничивались конституционные права, или того, как ради исполнения данных предписаний людей подвергали незаконному принуждению.

Итак, вы говорите о целом ряде проблем. Из ваших слов следует, что людям, проводившим такую политику, не было дела до боеготовности армии, до жизней личного состава, которым они руководят и за который отвечают. Кроме того, вы говорите, что они противятся гражданскому контролю.

БРЭД МИЛЛЕР: Да, именно так это и выглядит. Если посмотреть на то, что мы написали… А я лишь один из представителей основной группы организаторов, подготовивших данный текст. Первоначальный черновой вариант составил человек по имени Роб Грин, действующий офицер ВМС и, пожалуй, самый героический человек из тех, кто продолжает носить военную форму. Отмечу, что он написал книгу, которая была опубликована 4 июля 2023 года — самая подходящая дата, — и на обложке стоит его имя, действующего офицера ВМС. В этой книге он подробно рассказал о том тяжёлом положении, в котором наш военнослужащий был последние пару лет из-за данных противозаконных действий. И мы ждали, пока высокопоставленные руководители придут в себя, откажутся от таких мер и признают тот вред, который нанесли не только военнослужащему, но и его родным и, продолжая эту логику, американской общественности. Этого не последовало.

Скажу вам, Такер, я человек весёлый, люблю посмеяться, из фильмов предпочитаю комедии, но сейчас пришло время серьёзным людям всерьёз взяться за решение серьёзных вопросом. Когда проходишь военную службу и получаешь заведомо незаконный приказ, что ты делаешь? Обращаешься к своему начальнику и говоришь: «Это нарушение закона». Если начальник не уступает, не отменяет приказа, что ты делаешь? Обращаешься к тому, кто стоит над ним, а затем и к ещё более высокопоставленному начальству. Что же делать в том случае, если все они заодно? В конечном итоге нужно сказать: «Знаете что? Мы живём в республике. Мы пообещаем американскому народу, что не станем больше стоять в стороне и мириться с тем, что выглядит как некий картель, проникший в вооружённые силы, самый дорогой для нас государственный институт, и подмявший их под себя. Мы не позволим больше такому твориться». Мы долго терпели. Прошло два с половиной года. И хотя технически предписание как таковое было отменено, не последовало признания того, что людям противозаконно нанесли вред, и полноценной попытки обеспечить максимальное восстановление тем, кто от этого пострадал.



Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.